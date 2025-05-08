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公屋熱話｜公屋戶主人夫出軌「宮心計」小三　友人憂心患病人妻遭取消戶籍：俾房署趕走？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

公屋戶主人夫出軌「宮心計」小三,友人憂心患病人妻遭暗中取消戶籍：俾房署趕走？

人夫外遇竟要將患病妻子「趕盡殺絕」？近日，有人在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指自己患病的女同事遇「宮心計」，其同住公屋的丈夫有外遇，可能單方面離婚，又向房署提交文件暗中取消人妻戶籍，她擔憂朋友因此被趕出公屋……

公屋熱話｜公屋住戶憑1計劃申請半年即「上樓」　獲派火炭4至5人單位：開心過中六合彩

樓主擔心自己「抑鬱症發作中」的朋友，遭出軌老公單方面離婚，又暗中取消公屋戶籍被趕出。（《我們與惡的距離》劇照）

公屋熱話｜出軌丈夫暗中取消太太公屋戶籍？

樓主發帖求助，指自己「抑鬱症發作中」的女同事遭丈夫背叛，身為公屋戶主的丈夫有小三，樓主形容小三「係好宮心計的人」，她擔心：「戶主單方面搞到離婚，戶主如果暗中搞咗離婚，它可以偷偷向房署取消老婆戶籍嗎？老婆會否被房署趕走？」

樓主補充道，她與女事主是認識了二十幾年的朋友，「為頭家辛苦咗幾廿年」，原以為可以「安享年」，豈料「遇上老千（丈夫）」，在外面有4個小三，其中1位還是他的前妻；而她朋友的抑鬱症亦是被丈夫的所作所為刺激而來。

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公屋熱話｜網民勸寬心：不可單方面取消

此事引起熱議，不少熱心網民紛紛解答，指戶主不可以單方面被取消，「不可以單方面取消戶籍，因為房署要被取消者簽署，除非有人過咗身，出示死亡證，就可以單方面取消戶籍」、「取消戶籍都會問原因，不可能隨便就可以取消」；同時，還有人關心女事主的病情，建議「搵社工分戶啦，你朋友去睇精神科確定，同醫生講件家事畀佢知，社工幫你朋友」、「朋友真係有情緒病去找醫生，同時去找關愛社工睇下幫唔幫到」。

公屋熱話｜房委會：被刪戶籍成員須簽署

根據房委會規定，戶主可申請刪除家庭成員之公屋戶籍僅限於：已不再單位內居住地成員、已離世的成員。被刪戶籍成員必須在「申請人及因遷出而擬刪戶籍的18歲或以上家庭成員聲明」簽署，以示知悉。

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