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陳慧琳演唱會︱Kelly預告將全唱廣東歌　延伸舞台破紅館騷最長「天梯」紀錄

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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陳慧琳出席個演記者會與粉絲大合照。

【陳慧琳 / 陳慧琳演唱會 / 樂壇天后】陳慧琳（Kelly）在昨日（5月4日）現身尖沙咀出席《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》記者會，宣布她將於7月11至20日假紅磡香港體育館舉行8場演唱會。

是次演唱會以「萬人結界」為主題，Kelly將透過音樂、燈光及舞台效果，打造一個專屬的音樂能量場，與歌迷共同重燃30年來的經典時刻。

陳慧琳演唱會︱Kelly林家謙Oscar合作新歌《鳴謝你而不想說後悔》　實力派龔慈恩廖子妤演繹MV

《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》記者會

陳慧琳演唱會︱延伸舞台與山頂觀眾距離接觸

記者會上，Kelly透露好開心《陳慧琳Season 2》巡迴演唱，終於返到香港站主場。因為剛巧今年是她入行30周年，所以得悉成功搶到紅館檔期，Kelly第一時間同團隊溝通，在舞台設計上花盡心思。Kelly透過演唱會會以一條天梯，引領觀眾進入時光隧道，經歷她不同的音樂結界。

此外，演唱會還會打造紅館史上最長的延伸舞台，讓山頂的觀眾也能近距離感受Kelly的魅力，說：「我希望每位觀眾都能沉浸在這個結界中，暫時放下煩惱，和我一起狂歡！」

被問及歌單安排，Kelly坦言經典如《花花宇宙》《對你太在乎》等是必唱之作，是歷年與歌迷相互陪伴、成長的回憶歌曲，但亦有精選多年來較少演唱的「滄海遺珠」，滿足資深樂迷。

Kelly強調，與海外巡演有所不同，香港站將全部演唱廣東歌，更邀請超級樂隊，樂隊成員全數是陪伴Kelly成長的音樂人，包括音樂總監雷頌德，樂隊成員黃丹儀（十三妹）、Joey Tang（鄧健明）和單立文等，讓樂迷全情投入Kelly式的音樂世界。

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陳慧琳演唱會︱歌迷送甘蔗花束寓意「掂過碌蔗」

為今次演唱會，Kelly在記者會上又特別介紹剛推出的新歌《鳴謝你而不想說後悔》，說：「這首歌是送給所有陪伴我30年的粉絲。他們從讀書時就支持我，我們像朋友一樣互相扶持。這首歌表達了我對他們的感謝和愛。」

現場粉絲代表還送上精心準備的禮物，特別是一幅歌迷親手畫及留言的心意卡，以回應Kelly《鳴謝你而不想說後悔》MV中回信給歌迷情節，讓Kelly感動不已，亦有歌迷送上以甘蔗花束，寓意演唱會「掂過碌蔗」和演唱會女皇造型主題公仔。

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陳慧琳 歌手 演唱會

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