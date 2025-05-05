五一黃金周｜逾83.2萬人次內地旅客訪港　黃家和：餐飲市道合符預期　具本地特色小店相對受惠

據入境處公布數字，五一黃金周假期首4天（即5月1至4日），合計約有83.2萬人次內地旅客入境，超越去年黃金周五日假期訪港內地旅客總人次，為本地餐飲業帶來一絲曙光。香港餐飲聯業協會會長黃家和就表示，今次五一黃金周假期的市道情況符合預期，其中具「港味」的本地特色小店更是特別受歡迎。

香港零售｜五一黃金周人流未似預期？ 謝邱安儀：3成會員預期黃金周生意上升

復活節市道｜復活節首天訂枱「史上最差」 有食肆倡推留港消費券

黃家和早前接受本報訪問時就預計，香港飲食業的生意會較復活節上升5%至10%，同時相較去年同期升5%。而今（5日）他再次接受本報訪問時就透露，情況符合預期，「雖然仍有不少港人北上和外遊，但相比復活節確實沒那麼熱衷；而且訪港內地旅客亦有所增長，所以對餐飲業也有幫助。」不過，他也坦言，香港餐飲業始終都依賴本地人消費，所以港人外遊依然會有所影響，仍較平日跌1成。

他表示，今次具本地特色、性價比高的餐廳小店相對獲得內地旅客青睞，

因為消費降級，加上他們追求港味，所以有不少在旺角和尖沙嘴具備本地特色的小店，都排起人龍。

他補充，如小紅書等的社交媒體影響力很大，「他們很喜歡打卡和體驗香港文化，所以就算有時候他們沒有消費，但在具備香港特色的餐廳門口打個卡，其實都做到宣傳效果，相信這也會對未來帶來正面影響。」

他也提到，希望政府接下來能夠趁著母親節及暑假期間，舉辦多點有質素的活動，例如一些深入文化體驗有關的多元化活動，做到「無處不旅遊」，來吸引外地遊客訪港消費，推動本地餐飲業有更好的發展。

至於被問到會否擔憂因在假期首日，福田口岸（落馬洲站）出現由於人流擠爆，導致手機網路及車站Wi-Fi系統癱瘓，大量內地旅客無法通過支付寶及微信支付的情況，影響他們未來訪港意欲，繼而為本港餐飲業帶來負面影響，他就直言：「香港電子支付確實還有不足。」所以他也鼓勵餐飲業應從中學習，更加積極提升營運，提供更多方便遊客進行電子支付的渠道，「我相信內地遊客數量在未來會不斷增加，所以不論是是小店抑或高檔餐廳，都要做好準備，為遊客帶來方便，才能吸引到他們消費。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。