  • 28°C
香港時間：202556日 (二) 22:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊客打卡｜內地遊客舊油麻地警署打卡　扮警察持仿製槍影相惹議：引起公眾不安

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

內地遊客舊油麻地警署打卡，扮警察持仿製槍影相惹議：引起公眾不安。

【內地客 / 五一黃金周 / 舊油麻地警署】不少內地旅客趁著五一黃金周假期來港遊玩，香港各個「出名」打卡位都能見到有人排隊影相；其中，不少人童年回憶、多部警匪片取景地——舊油麻地警署，便是其中一處人氣景點。

不過，日前有網民在Facebook「西環變幻時」群組發帖，指路過油麻地警署時，見到內地遊客手持仿製槍，扮作警察擺出緝拿嫌疑人的姿勢影相；帖文發布後引起熱議，有網民憂心此舉可能會「引起公眾不安」。

內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳 經理勸說未果反被要求鞠躬道歉

遊客打卡｜遊客持仿製槍舊油麻地警署打卡

樓主質疑「旅客持有仿製槍械，公眾地方打卡」是否違規；據其上傳的2張圖片可見，1名戴墨鏡的男子在油麻地警署外，手持仿製槍械，槍口對準鏡頭拍影相，周圍有不少人圍觀，或排隊等候影相打卡。

在另一張圖片見到，1名女子以同樣的姿勢持仿製槍，將槍口對準蹲在地上抱頭的女子，疑似在模仿警員用槍支制服疑犯，右邊還有一名疑似街坊經過，關注到正在影相的2人。

點擊圖片放大
+9
+8

遊客打卡｜網民：引起公眾不安

此事引起網民熱議，不少人認為持仿製槍械打卡不妥，「其實可以報警，因為玩具槍都不可以鬧市攻擊狀態展示，如果銀行附近咁做，真係似打劫」、「使用（玩具）槍製造恐慌，單憑遠觀，市民分不清真假，容易給不法分子利用這點犯案，警方要正視」；但亦有人指應該給予遊客些許包容，「他們只是遊客，應畀多一些包容」。

據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯罪，可處監禁2年。

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧
17:30 2025/05/01
五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
09:20 2025/05/01
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
16:06 2025/05/05
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉

你可能感興趣

五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧
17:30 2025/05/01
五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
09:20 2025/05/01
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
16:06 2025/05/05
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
景點及場所 管有仿製槍及管有攻擊性武器 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆