遊客打卡｜內地遊客舊油麻地警署打卡　扮警察持仿製槍影相惹議：引起公眾不安

【內地客 / 五一黃金周 / 舊油麻地警署】不少內地旅客趁著五一黃金周假期來港遊玩，香港各個「出名」打卡位都能見到有人排隊影相；其中，不少人童年回憶、多部警匪片取景地——舊油麻地警署，便是其中一處人氣景點。

不過，日前有網民在Facebook「西環變幻時」群組發帖，指路過油麻地警署時，見到內地遊客手持仿製槍，扮作警察擺出緝拿嫌疑人的姿勢影相；帖文發布後引起熱議，有網民憂心此舉可能會「引起公眾不安」。

內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳 經理勸說未果反被要求鞠躬道歉

遊客打卡｜遊客持仿製槍舊油麻地警署打卡

樓主質疑「旅客持有仿製槍械，公眾地方打卡」是否違規；據其上傳的2張圖片可見，1名戴墨鏡的男子在油麻地警署外，手持仿製槍械，槍口對準鏡頭拍影相，周圍有不少人圍觀，或排隊等候影相打卡。

在另一張圖片見到，1名女子以同樣的姿勢持仿製槍，將槍口對準蹲在地上抱頭的女子，疑似在模仿警員用槍支制服疑犯，右邊還有一名疑似街坊經過，關注到正在影相的2人。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

遊客打卡｜網民：引起公眾不安

此事引起網民熱議，不少人認為持仿製槍械打卡不妥，「其實可以報警，因為玩具槍都不可以鬧市攻擊狀態展示，如果銀行附近咁做，真係似打劫」、「使用（玩具）槍製造恐慌，單憑遠觀，市民分不清真假，容易給不法分子利用這點犯案，警方要正視」；但亦有人指應該給予遊客些許包容，「他們只是遊客，應畀多一些包容」。

據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯罪，可處監禁2年。

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX 司機嫌車程短全程爆粗怒罵

五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍 打卡點人頭湧湧

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】