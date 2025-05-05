五一黃金周｜懷舊玩具店：內地客人流、生意較預期遜色　外國旅客豪買迎驚喜

來到五一黃金周長假期最後一天，香港零售商家在假期期間的生意情況，又是否如預期般理想？有主攻懷舊及二手玩具的店鋪負責人就直言，今年與去年同期相比營業額有下跌，但依然有錢可賺，「有生意已經是好事。」

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TOYZONE玩具地帶負責人Raymond Wong早前接受本報訪問時就提到，黃金周開始前，已開始有內地客趁早來港搶先入貨，所以都對假期期間的人流和生意額有期望。惟今（5日）再向本報透露，實際情況如人流和生意額，都比預期遜色。

▲ TOYZONE玩具地帶負責人Raymond Wong直言，今年與去年同期相比營業額有下跌，但依然有錢可賺，「有生意已經是好事。」 （TOYZONE玩具地帶資料圖片）

他表示，其實每一日都有內地客，他們不一定只選擇在五一黃金周才前來，「確實本身預計人流會多少少，現時生意依然有得做，但未至於很豐收。」他補充，反而今次假期有額外的驚喜，「我們通常有7成的客人為遊客，但這所指的並非只是內地遊客。這幾天反而也有外國遊客前來掃貨。」他提及，其中一位來自土耳其的博物館創辦人，特地向其下榻的半島酒店詢問TOYZONE玩具地帶的開放時間和地址，並前往店鋪尋寶。最終他共花費約2.6萬元，大手購入了一些可以裝飾博物館的收藏品和擺設，以及他個人熱愛的星球大戰系列產品收藏。

Raymond透露，已有杜拜客人向他預告將會來港，並預約到店掃貨。所以他期望，今個月的生意額可以比三月及四月有所突破，「單計這幾天的假期，雖然與去年同期相比營業額有所下跌，但依然有錢可賺，不用輸已經是好事。」所以雖然五一黃金周期間的人流和生意額不如預期，但他亦相信，五月的生意額將會有所提升。

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