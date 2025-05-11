港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車

【五一黃金周/ 内地旅客/ 港鐵 / 香港】旅行的美好建立在旅人們具備基本的道德與素養。早前，網絡上瘋傳一則影片，記錄港鐵東鐵線列車有大批疑似內地旅客無視「先落後上」的乘車規則、禮儀，「一窩蜂」湧入車廂爭搶座位，令要落車的乘客無奈往邊上避，而「搶位」成功的內地旅客笑容滿面，似乎十分之滿意成果。

帖文經發佈後惹來網民熱議，不少網民批評内地旅客「搶位」做法非常失禮並直言，「唔講以為喪屍圍城」，亦有部分網民認為毋須大驚小怪，「香港人自己本身都係咁，唔好得幾多」。

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港鐵禮儀｜搶灘式爭座位

日前，有網民於社交平台Thread 發佈影片，並配文「東鐵線紅磡站大癲」，影片可見在港鐵東鐵線列車在抵達紅磡站時，有約10名疑似內地旅客，無理會「先落後上」的乘車規則。

於車門打開瞬間，他們即時湧入車廂爭搶座位，當中包括包括小朋友、年輕男女、婦女等，嬉皮笑臉地向四周空位奔走「搶灘」，「搶位」成功的內地旅客更是得意忘形，似乎十分之滿意成果。

於影片亦可見到，本來車廂内有一位正等待落車的男乘客，惟車門打開時瘋湧而入的人群，令他無法下車，只能移開脚步至車門一旁待内地旅客先衝完再下車。

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港鐵禮儀｜網民批失禮：屍殺列車？

影片上傳後立即惹來網民熱議，有人笑言「唔講以為玩緊爭櫈仔」、「點解可以預知拍到片，好好笑」、「先上後落」、「好好睇過跑馬 」。

另外，亦有不少網民批評「搶位」行爲非常失禮，「好X肉酸」、「屍殺列車？」、「They have no shame （不知廉恥）」、「做乜嘢……唔講以為喪屍圍城」、「好癲⋯」；

不過亦有網民認為，「香港人自己本身都係咁，唔好得幾多」，毋須大驚小怪。

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