長洲太平清醮｜「加瘋正茂」諷刺公院加價　市民：仍有飄色諷刺時弊十分難得

【長洲 / 太平清醮 / 鄧炳強 / 羅淑佩】長洲太平清醮飄色巡遊今日（5日）舉行，巡遊隊伍在北帝廟起步，途經多條大街小巷，大批市民和旅客夾道欣賞。有「色芯」（表演的小朋友）扮演多名高官、港隊運動員及電影響角等，有市民表示，仍有飄色諷刺時弊十分難得，以此方式提及時事亦不會反感。

今年的飄色巡遊有8個團體參與，共有約20台飄色，巡遊隊伍下午一時半在北帝廟出發。

有「色芯」扮演透過專才計劃移居香港的桌球手奧蘇利雲，此名「新香港人」更與另一名扮演文化、體育及旅遊局局長羅淑佩的「色芯」一同出場。

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長洲太平清醮｜「加瘋正茂」諷刺公院加價

有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映市民對2元長者乘車優惠調整，及公立醫院收費加價不滿。「色芯」扮演護士，又以廚師造型出場，寓意「阿茂整餅」，諷刺名字上均有「茂」字的財政司司長陳茂波、醫務及衞生局局長盧寵茂。

有隊伍以KK園區為主題，「保安局局長鄧炳強」及扮演警員的「色芯」乘電單車出場，表示當局就營救被誘騙到外地的港人。亦有隊伍諷刺近年市民興起向媒體報料的投訴文化，以無綫電視節目《東張西望》為主題，「色芯」化身主持現身在隊伍上。

此外，適逢今年10月全運會舉辦，有隊伍呈現中港運動員合作與拼搏精神的「我們的全運會」，有「色芯」扮演國家跳水隊奧運金牌得主全紅嬋；劍擊運動員「張家朗」、「江旻憓」亦有現身。

另有多達4台飄色以中國大熱動畫人物哪吒為主角，亦有其他中國神話角色孫悟空、牛魔王等。

市民陳小姐指，小時候家人曾帶她看過飄色，惟印象不深，故今日特地來欣賞巡遊。她形容今日氣氛熱鬧，天氣熱但小朋友仍「好落力」。陳小姐對以「加瘋正茂」為主題的隊伍印象最深刻，稱仍有飄色諷刺時弊十分難得，將時事融入飄色巡遊更有香港特色，「令件事容易接受啲，以呢個形式（提及時事）唔會反感」 。

陳小姐又指，已購買數個平安包與家人分享，惟鎖匙扣等精品不太實用，不會購買；觀看飄色後會在長洲周圍逛逛、看日落。

居住長洲30年的陳女士帶同兒子觀看飄色巡遊，她指自己 「由細睇到大」，認為今年人流較往年多。她指今年飄色「進步咗，多啲花款，冇咁多翻炒」，自己最喜歡扮美人魚的「色芯」；又提到興隆街街坊會今年重新安排人手抬橋，十分新穎。

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