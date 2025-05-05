長洲太平清醮｜「鄧炳強」、「羅淑佩」現身　「加瘋正茂」為題諷刺公院加價

【長洲 / 太平清醮 / 鄧炳強 / 羅淑佩】長洲太平清醮飄色巡遊今日（5日）舉行，巡遊隊伍在北帝廟起步，途經多條大街小巷，大批市民和旅客夾道欣賞。

今年的飄色巡遊有8個團體參與，共有約20台飄色，巡遊隊伍下午一時半在北帝廟出發。

有「色芯」（表演的小朋友）扮演透過專才計劃移居香港的桌球手奧蘇利雲，此名「新香港人」更與另一名扮演文化、體育及旅遊局局長羅淑佩的「色芯」一同出場。

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長洲太平清醮｜「加瘋正茂」諷刺公院加價

同場有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映市民對2元長者乘車優惠調整，及公立醫院收費加價不滿。有「色芯」扮演護士，又以廚師造型出場，寓意「阿茂整餅」，諷刺名字上均有「茂」字的財政司司長陳茂波、醫務及衞生局局長盧寵茂。

另有飄色隊以東南亞詐騙園區「KK園」為主題，「保安局局長鄧炳強」及扮演警員的「色芯」乘電單車出場，表示當局就營救被誘騙到外地的港人。亦有隊伍諷刺近年市民興起向媒體報料的投訴文化，以無綫電視節目《東張西望》為主題，「色芯」化身主持現身。

此外，適逢今年10月全運會舉辦，有隊伍呈現中港運動員合作與拼搏精神的「我們的全運會」；劍擊運動員「張家朗」亦有現身。

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