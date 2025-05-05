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五一黃金周｜內地遊客消費降級　日式廚師發辦餐廳生意額同比下跌10至20%

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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過去一年內地旅客消費模式轉變，已是不爭事實，亦因此影響今年部分餐飲業，在五一假期期間的生意。日式廚師發辦餐廳「山Yama」負責人林欣彤（Gloria）表示，鑑於內地遊客的消費模式改變，選擇了更便宜的消費選項，所以與去年同期相比，生意額有所下跌的，具體減少的幅度在10至20%之間。

五一黃金周｜逾83.2萬人次內地旅客訪港　黃家和：餐飲市道合符預期　具本地特色小店相對受惠

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Gloria表示，本身預計可能會有一定的收入增長，惟可惜可能因為遊客的消費力減弱，以及他們更傾向於選擇深度遊和偏遠地區的拍照，而不是在餐廳消費，所以整體生意不如預期。而亦正因如此，他們目前本地街客較多，「在假期期間，許多遊客可能更傾向於隨意用餐，而不是提前訂位，這也反映了他們的消費模式和預算限制。」

她也直言，由於目前的成績不理想，因此對母親節的信心可能會受到影響。未來可能需要調整策略，例如推出特別優惠或促銷活動，以吸引更多顧客，尤其是在本地市場，「因為遊客的消費力較弱，且許多內地遊客選擇了其他消費方式。」所以都會更看重本地客。

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