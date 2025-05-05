中年好聲音3︱趙浚承憑《Forever Love》逆轉勝殺入最後7強　李金凱唱《今生今世》令肥媽泣不成聲

【趙浚承 / 中年好聲音3 / 王鄭浚仁 / 李金凱】TVB節目《中年好聲音3》昨晚（5月4日）「經典情歌」8強戰競爭激烈，最終趙浚承因為真情獻唱《Forever Love》給到現場打氣的太太，成功打動所有評審獲得98分，除成本回合第一名，還同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，令他本回合獲得14分累積分數。

至於向來以唱功取勝的王鄭浚仁，獻唱《I Will Always Love You》雖然歌唱技巧獲一再肯定，可惜卻因評審整體感覺「情感不足」僅獲88分，成本回合最低分，累積分數僅得5分。

由於趙浚承與王鄭浚仁本回合累積分數相差9分，二人總累積分數排名出現戲劇性變化。原本以3分落後王鄭浚仁、以25分總累積分數排名第八名的趙俊承，經過本回合總累積分數激增至39分，由原本的第八名躍升至第六名。

至於原本以28分排名第七名的王鄭浚仁，因本回合只得5分累積分，結果以總累積分數33分排名第八名，成為今集被淘汰選手。最終，殺入七強的選手依次為（根據總累積分數排名由高至低）黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁。

中年好聲音3︱陳芷盈獲森美頒發MVP激動感亥謝粉絲 曹越揀錯歌失準10強止步

▲ 《中年好聲音3》占士丁丁

中年好聲音3︱王鄭浚仁笑言光榮畢業

對於成為《中年好聲音3》第八名，王鄭浚仁笑言是「光榮畢業」：「我好想多謝我媽媽每一集都有捧我場、Message我同埋鼓勵我。第八強，我覺得我自己係光榮畢業，接落嚟我會愈唱愈強，證明畀大家睇王鄭浚仁係非常識唱歌嘅。」

之後，他還大方擁抱及感激趙浚承，笑指二人因經歷了一場又一場不相上下的比拼，成為不可分割的戰友：「我哋依家有個新名叫做『王鄭浚承』，其實好多時我哋分數都好接近，同埋我哋兩個都係迷失緊，所以我哋都會互相鼓勵，今次見到浚承可以攞到MVP，真係戥佢好開心，好正呀！」

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而抱著隨時被Foul心態、放盡一唱的趙浚承，對於榮獲MVP大為感動，並淚流披面多謝太太一直以來的支持及包容：「多謝咁多位評審老師，一步一步幫我搵番個自信。今日呢個MVP係我老婆嘅，謝謝！『老婆，在那麼多個月的比賽過程，我沒有太多時間去照顧孩子，多謝老婆』。」趙太在台下聽時亦表現得相當感動，一再掩臉兼熱淚盈眶。談到頒發MVP準則，王馨平直指因覺得趙浚承有突破：「MVP應該係今晚令我哋覺得有所突破嘅，所以我鍾意降龍十八掌（指趙浚承）！」

對於昨晚戲劇性賽果，網上引發熱議，有網民為王鄭八強止步感到可惜，亦有網民大讚趙浚承確是大躍進：「韓國人（趙浚承）呢幾Round的確進步咗好多」、「浚承係唱得好聽，冇（無）話可說」、「今集趙同金係唱得都好喎」、「王鄭雖敗猶榮」。

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中年好聲音3︱網民質疑偏心

另雖有網民質疑趙浚承的「結婚片段」Video Wall是製作組偏心刻意安排，但其實一直以來，《中年3》製作團隊都積極配合參賽者的舞台想法，包括化妝、髮型、造型、道具、樂器、Video Wall、舞台走位等，例如在第9集團戰，劉洋、趙浚承、王鄭浚仁、何平秋及曹越獻唱《我的歌聲裡》，也別具心思地要求Video Wall播放五人綵排時的照片予以配合。

在昨晚一集亦然，除趙浚承想趁「最後一擊」留下美好回憶，張與辰要求身穿白禮服及「花園婚禮」Video Wall配合參賽歌《愛很簡單》，而占士丁丁亦要求身穿白色Bling Bling燕尾服及「教堂」Video Wall配合《妳的名字我的姓氏》。

▲ 《中年好聲音3》張與辰

中年好聲音3︱肥媽憶張國榮哽咽

另外，昨晚大熱門劉洋及李金凱亦同樣獲得了96分高分及高度評價，反觀被指魔王級的黃博則僅獲92分排名第四，令人更期待總決賽當晚7位選手的臨場表現及變數。

昨晚八位選手中，除趙浚承、李金凱獻唱的《今生今世》同樣令不少評審哭成淚人，本身屬易喊體質的肥媽，因憶起已故巨星張國榮泣不成聲，肥媽邊說邊一再哽咽謂：「我今日係真係感受到，好似哥哥返咗嚟咁樣呀，尤其是嗰句『今生約定他生再擁抱』」…令我諗番起哥哥…多謝李金凱，令到我哋記番起哥哥嘅溫暖。」

▲ 肥媽憶張國榮。

中年好聲音3︱海兒盼結婚李金凱唱《今生今世》

至於王馨平表示：「你是這次的歌手裏面，一開口我就知道ok的，佢嘅聲音好溫暖，就算唱啲咁夭心夭肺嘅情歌，佢都好溫暖我…（哽咽）我之前喺電視機前面聽佢唱歌，我已經好感動，依家我坐喺現場，我見識到現場嘅威力，你令我好有啟發，我都要再唱歌，你鼓勵到我，你知道嗎？！」

海兒更指將來若有機會結婚，想在現場再聽一次李金凱版本的《今生今世》，她表示：「我聽其他歌手唱歌，我會諗好多嘢，但我聽金凱唱，我會好似空白咗咁，我只會諗我如果有日結婚，都想再聽佢再唱多一次呢首歌。」

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