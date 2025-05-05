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亞開行年會｜陳茂波抵米蘭出席組別會議　商如何應對當前區內經濟風險

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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財政司司長陳茂波昨日（米蘭時間五月四日）在意大利米蘭出席亞洲開發銀行（亞開行）第五十八屆年會。圖示陳茂波（後排中）與其他出席亞開行年會組別會議的代表合照。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波昨日（米蘭時間，下同）抵達意大利米蘭出席亞洲開發銀行第58屆年會。他參加了組別會議，討論如何應對當前區內經濟風險及不確定性等。

陳茂波參加了亞開行的組別會議，主要討論該行與各成員的合作經驗、如何應對當前區內的經濟風險與不確定性、如何更好地運用資源協助中低收入國家，以及為成員提供技術支援和能力提升等。

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陳茂波︰香港支持提升對發展中國家技術支援

他指出，香港歡迎亞開行加強支持發展中國家應對氣候變化、發展私營市場、推進區域合作、數字轉型等工作；同時，也支持提升對發展中國家的技術支援，以增強發展項目的成效。他強調，香港作為國際金融中心，願意繼續在建立資本市場、推進綠色轉型和綠色金融發展、基建融資等領域與其他成員分享知識和交流經驗。

晤亞開行董事  商港如何在巨災債券發行助亞開行

此外，陳茂波亦與亞開行董事會中代表香港所屬組別的董事Rachel Thompson會面，就香港如何在保險相連證券產品，包括巨災債券的發行，更好協助亞開行，交流意見。晚上，陳茂波出席了年會主辦國意大利舉辦的招待會。他今日將繼續出席亞開行年會活動。

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