內地遊客｜疑內地客旺角天橋亂拋垃圾　動作行雲流水惹眾怒：返你屋企扔啦！

將使用過的紙巾亂拋在公眾地方，既影響其他途人，還可能令細菌傳播！

五一黃金周期間，有港女途經旺角天橋一處「打卡熱點」的天橋時，目擊1名疑似內地男子隨意拋垃圾，她不滿表示對方「無公德心」，遂將影片上傳至Threads公審，引起網民眾怒；而本港在公眾地方拋垃圾屬於違法行為。

內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳 經理勸說未果反被要求鞠躬道歉

內地遊客｜男子旺角東天橋亂拋垃圾

樓主於五一黃金周假期首日（5月1日）途經旺角東一行人天橋，發現兩側有不少人正在影相或停留，於是拿出手機記錄下現場較為擁擠的人群，便意外影下了男子亂拋垃圾的一幕。

據影片可見，1名身著黑色短袖的男子，正在與旁邊的女伴靠在欄杆看手機，他突然伸手將手中的揉成一團的紙巾直接拋出，動作行雲流水，甚至並未抬頭觀察周圍是否有途人經過，而是在與女伴講話。樓主對此十分不滿，表示「落嚟香港就唔使負責人？咁無公德心想點？咁扔就返你屋企扔啦」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

內地遊客｜網民怒斥男子無公德心

影片引起網民眾怒，紛紛斥責男子的行為，還有人認為樓主應當當場制止，「佢掉張紙巾果陣，其實已經掉埋個公德心同良心」、「哇，咁順手，完全無話偷偷地」、「年青一代都咁衰，過多幾代都進步唔到」、「同佢講『先生你跌咗嘢』」、「呢啲立即出聲」、「建議直接出聲叫佢執」。

但有網民猜測男子可能並非內地遊客，而是韓國遊客，「佢個樣似韓國人多過大陸人」、「有機會係韓國人」；但被其他網民反駁，指此事無關乎遊客來自哪裡，而是關乎公德心和道德。

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人將扔棄物或廢物棄置在任何街道或公眾地方，屬違法行為，違例者可被罰款3,000元。

▲ 公眾地方亂跑垃圾可罰3,000元。（食環署圖片）

五一黃金周｜餐飲業界料生意較去年同期升5% 西貢食肆受惠東壩人潮酒樓爆滿

的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」 司機1個操作暗加$30附加費

擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」 揭推銷商品網購售價僅個位數

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】