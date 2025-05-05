民建聯｜周浩鼎辦籃球賽親落場　冀青少年遠離「太空油」等毒品

民建聯屯門支部前日（3日）主辦同心活力3x3屯門青少年籃球錦標賽，活動召集人、民建聯立法會議員周浩鼎親自落場與青年「鬥波」，他希望以運動推動屯門區青少年的心靈健康及珍惜生命，遠離毒品的信息。

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周浩鼎指，注意到近年青少年越多使用手機及電子產品，期望青少年能有所平衡，多參與課後運動，對於身心靈健康必定有所促進。他認為，體育不單止能鍛鍊體魄，同時亦能訓練意誌及團隊精神，亦有助加強社交能力。此外，近年亦因 「太空油」毒品禍害青少年，他希望透過是次籃球運動，提醒青少年遠離毒品，以運動交友。

今次籃球賽，吸引區內逾130隊參賽。周浩鼎聯同該黨立法會議員何俊賢、李世榮、民建聯屯門支部主席巫成鋒、大埔支部主席胡綽謙亦組隊參與嘉賓邀請賽，落場與青年競技。

民政及青年事務局副局長梁宏正、商務及經濟發展局副局長陳百里、屯門民政事務專員關可臨、民建聯立法會議員陳克勤、陳勇、黃英豪、何俊賢、李世榮出席球賽的頒獎禮。

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