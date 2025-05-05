由灣仔行到北角　身體力行推介觀賞維港路線　羅淑佩：維港豈止一個觀賞角度

今日（5日）是佛誕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今晚將到長洲主持搶包山鳴槍禮，她趁日間有點閒暇時間，由灣仔海濱步行到北角，身體力行推介觀賞維港路線，直言「維港這塊瑰寶又豈止一個觀賞角度？」

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羅淑佩︰五一黃金周 內地及外國訪港遊客增幅都十分可觀

羅淑佩今日在社交平台發文表示，今年五一黃金周，不論內地或外國來的訪港旅客增幅都十分可觀，相信尖沙咀一帶的維港景色一定引來遊人如鯽，但她指，「維港這塊瑰寶又豈止一個觀賞角度呢？」

她身體力行推介觀賞維港路線，由灣仔步行到北角。她說，自己中途還碰上有百年歷史的「渣甸午炮」（Jardin Noon Gun），即使陽光照普照，海風吹來也十分怡人。她又指，沿途所見，本地市民和旅客不論種族、年紀、身體狀況，甚至攜帶的寵物毛孩亦能享受海港帶來的寫意閒適，她也「偷得浮生半日閒」，享受難得的自在。

她亦在文末呼籲網民，若有時間，可積極外出發掘香港之美。

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