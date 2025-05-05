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王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢

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撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

王喜入院做手術，現在已出院。

【王喜 / 移居 / 腎衰竭】現年57歲的王喜在2021年移居英國倫敦，同年10月改到台灣生活。同時，身在外地的王喜亦非常活躍社交媒體，不時分享生活點滴。

可是在今年1月，王喜於社交平台上載出自己的驗身報告，自爆患上腎衰竭，更稱：「由被判『終身洗腎』到『自簽出院』；由末期腎衰竭到3B期腎衰竭；證明爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石。」令不少粉絲擔心。

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王喜入院︱讚醫院服務周到

在前日（5月3日），王喜於個人社交平台上載一張打點滴的照片，並稱：「手術成功，已甦醒！」但他沒有進一步說明做甚麼手術。

之後，他再拍攝單人病房環境及窗外風景的短片，稱：「一晚單人房 一枱手術（連麻醉師） 一日四餐（自選） x 2 一天問候照顧安慰到黑0元 又又又一個做手術 又又又一個人出院 又又又一個不會埋口的傷疤 又又又一條好漢」

完成手術後，平安回家的他再在社交平台上載住家飯的照片報平安，寫道：「屋企飯」

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