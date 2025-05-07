飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！

家長發現小朋友的一些不妥行為，應當及時制止和糾正，做出積極引導。然而，近日有目擊者在Threads發帖，指日前在回港的飛機上，見到有男童踢前方的座椅椅背，遭前座女乘客制止後，男童母親竟呵斥對方，更要求她向小朋友道歉……

飛機禮儀｜女子飛機赤腳放凳打橫瞓被公審 網民反應兩極：好失禮vs冇乜所謂

飛機禮儀｜男童踢凳、伸手打擾前座乘客

樓主表示，日前搭飛機由日本沖繩返港，在飛機上見到1名5歲的男童踢前方的座椅椅背，又將手伸到前座打擾其他乘客，前座女乘客「話兩句」，男童的母親便「即使崩潰咆哮」鬧爆，樓主形容「好恐怖，歇斯底里嘅香港大媽」。

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飛機禮儀｜港媽要求被打擾乘客道歉

據影片可見，當時小男孩已「消停」，安靜坐在座椅上看著媽媽，相信當時前座乘客已出言指責過男童；而媽媽則情緒激動鬧前座乘客，質問道：「你當我盲？你當我盲？你知唔知你咁樣，幾大傷害？鬧到喊，5歲小朋友咋」。

前座乘客的同伴反駁道，如有問題可以向機長反應情況，惟被踢椅背的乘客似乎不想多事與港媽理論，想就此作罷，惟港媽見對方安靜收聲，又要求該乘客向小朋友道歉，「咁say sorry！」。

飛機禮儀｜事主還原當日經過

隨後，自稱當事人的丈夫留言解釋事發情景，「其實我哋冇鬧個小朋友，我太太全程都淨係同我講，真係頂唔順」，指男童不僅踢凳，使用平板電腦時還未調低聲浪，並用它彈琴唱歌，在餐檯上玩玩具，最後爬上窗戶，「隻手整到我太太嗎我太太都係同我講其實成程都嘈」。

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女事主丈夫又指，起初他們夫妻對此並未理會，但小朋友「成隻手整到我」，而港媽又否認男童的所作所為，「我仲聽到佢老公明明見到佢整到人哋，仲問使唔使say sorry，最後都唔想同佢嘈，但係佢自己要爆喊話俾全程聽佢冇嘢，係我哋屈佢個仔」。

飛機禮儀｜網民：俾人踢重要say sorry？

此事引起網民熱熱議，網民指責男童母親縱容小朋友，又指事主夫婦脾氣好，「如果知道自己小朋友係唔被人話得嘅，而自己又唔識教嘅，建議唔好帶個小朋友出街」、「俾人踢仲要say sorry…」、「自己唔教咪人哋幫你教囖」、「唔該列入黑名單啦」、「您兩公婆好高EQ」、「好恐怖，生仔真係要考牌」、「你兩公婆脾氣好到咁嘅」。

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