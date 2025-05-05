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全港戲院日2025｜爆谷流動車多區出沒人頭湧湧　戲迷盼業界出招吸引市民入場睇戲

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「全港戲院日」將於周六（5月10日）舉行，爆谷流動專車今日（5日）在多區出沒宣傳。（馮漢柱攝）

「全港戲院日」將於周六（5月10日）舉行，戲票優惠價劃一為30元。爆谷流動專車今日（5日）在不同時間於尖沙咀海防道、旺角西洋菜南街、銅鑼灣百德新街現身請市民吃爆谷，現場人頭湧湧，有戲迷稱會搶購戲飛。

戲迷林先生稱每年均有參與戲院日活動，知悉全港戲院日會在金像獎之後開始宣傳，故前來領取爆谷。他表示自己很喜歡看電影，雖然香港戲飛價錢較高，但若遇到高質量電影，他仍會入戲院支持，形容「（入場）觀影感覺唔同」。他形容30元戲票真的很便宜，相信大部分市民都會搶購，擔心屆時未能成功搶購，希望今年可以買到一張戲飛。

被問到是否希望政府增加更多類似的活動支持港產片發展，林先生說，了解到政府有電影發展基金資助業界人士拍攝電影，希望電影業界、商會及戲院可以商討如何吸引更多市民入戲院觀影，而作為消費者，他則會儘量多在戲院觀影支持。

剛領取完爆谷的孔女士表示，碰巧經過，便前來領取爆谷。她說往年也參與了全港戲院日，雖成功搶到飛，但是自己不喜歡的恐怖片，看了30分鐘左右便離開。她續指，今年會讓親戚朋友們幫忙搶飛，希望可以搶到心儀電影戲票。

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記者：方咏思

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