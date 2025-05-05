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五一黃金周｜港式火鍋店做足宣傳吸引內地客　尖沙嘴分店滿座　負責人：生意額理想

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

一連5日的五一黃金周，吸引大批內地旅客來港，有港式火鍋店亦因此而受惠，直言五一假期餐飲業的生意遠勝復活節假期，而且整體生意額亦比去年提升約一成半至兩成。

五一黃金周｜逾83.2萬人次內地旅客訪港　黃家和：餐飲市道合符預期　具本地特色小店相對受惠

五一黃金周｜內地遊客消費降級　日式廚師發辦餐廳生意額同比下跌10至20%

港式火鍋店滾得棧創辦人梁志偉（Jonathan）接受本報訪問時就提到，港九新界三間分店的情況不一樣，但整體都相當滿意。他透露，其中位於遊客區的尖沙嘴分店，因為有積極做宣傳，成功吸引大批遊客前往店鋪消費，「不只小紅書，基本上所有能夠在內地曝光的渠道我們都有做。」他表示，尖沙嘴分店如其在五一黃金周開始前所預計的一樣，期間都能夠達到滿座。

至於位於港島的天后店情況就就相對較冷清，「港島向來都好靜。」反觀位於深井的分店情況卻比其預期好，「可能因為該區主要都是本地客，而今次香港假期都不是連續，港人外遊的意欲相對復活節會低了。」所以整體生意額也比去年提升約一成半至兩成。

至於被問及會否因為今次有好成績，而對母親節的市道充滿信心？Jonathan就笑言，過往滾得棧在母親節的生意額都強勁，但今年香港市道都充滿許多不穩定的因素，所以「都不夠膽估計」，但會依然會努力做多一點本地宣傳和優惠，吸引本地客。

五一黃金周｜懷舊玩具店：內地客人流、生意較預期遜色　外國旅客豪買迎驚喜

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