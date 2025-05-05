楊丞琳演唱會｜楊丞琳苦練多首廣東歌　Deep V晚裝登場：是香港fans的bonus

【楊丞琳/ 演唱會 / 李榮浩】闊別7年，楊丞琳日前（4日）再度於香港舉行「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，圈中好友如劉德華、容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍、李亞男夫婦等送上花籃祝賀，陳妍希更驚喜現身捧場！

為滿足香港樂迷幸福，楊丞琳今次勁歌熱舞大唱近40首歌曲，還特意用廣東話向Fanss打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋」。

演出期間楊丞琳不時向fans派心、飛吻，樂迷亦非常「受落」齊齊大合唱。期間，楊丞琳還不時換衫上台，當中不乏「Deep V」晚裝，「女人味」令觀眾眼前一亮！楊丞琳搞笑稱：「今晚的性感造型是香港fans的bonus（福利）！」

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楊丞琳演唱會｜為唱廣東歌下苦功

楊丞琳於是次演唱會中，還大唱了廣東歌《我們都是這樣長大》、《越難越愛》、《俏郎君》熱門歌曲，可謂是十分之寵香港fans！期間一度感觸落淚：「香港有好多工作人員睇住我成長，其中一位去年離開咗，以前係佢教我拼音，同埋教我唱廣東歌一定要標準」。

她又補充，「雖然我係廣東人，但係我嘅背景唔係成日講到，所以每次唱廣東歌都要下苦功，唔係意思就算！」

演唱會持續到當晚上近11時45分完結，楊丞琳向fans表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的，因為有你哋，我《像是一顆星星》！」今次演唱會完美落幕。

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