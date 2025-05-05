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仁滙醫務疑結業｜九龍區一間私院求助稱遭仁滙拖欠40萬元　執法部門暫收1462宗舉報

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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截至昨日下午五時，海關和警方共接獲1356宗相關舉報；消委會接獲600宗相關投訴。（資料圖片）

政府上周五（2日）宣布就仁滙醫務集團疑結業成立跨部門專責小組。陳凱欣今日（5日）表示，近日收到一宗涉及仁滙醫務集團的九龍區私家醫院求助個案，稱仁滙尚未支付約40萬元檢測費。

政府發言人回覆表示，截至今午5時，海關和警方共接獲1462宗相關舉報；消委會接獲658宗相關投訴；衞生署電話專線、電郵和 WhatsApp則合共接獲52宗查詢，當中27宗查詢與兒童疫苗相關、22宗查詢其他年齡組別的疫苗。

點擊圖片放大

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣今在電台節目表示，目前市面上仍有不少「集團式經營」銷售疫苗、檢測計劃等，冀政府盡快檢視現行法例上有無規管漏洞。

陳凱欣亦透露，近日收到一宗位於涉及仁滙醫務集團的私家醫院求助個案，仁滙過去會將顧客接受體檢的樣本，送往該私家醫院化驗或檢測。

陳凱欣向本報透露涉事醫院位於九龍區，由今年1月至今醫院仍未收到仁滙的付款，涉及約40萬元。她又引述該醫院呼籲，若有市民近期曾在仁滙做體檢，應盡快聯絡醫生及追查有關醫療報告，希望相關人士能協助跟進病情。

此外，立法會衞生事務委員會主席林哲玄在同一節目稱，關注現行《私營醫療機構條例》未有涵蓋規管部分醫療機構或體檢中心，希望政府釐清制度。

他指出，如果有醫療集團聘用醫生應診，須受條例規管，但如只開一間中心，聘請護士或受過訓練的人為他人打針，會否受規管有一定爭議，同時打針在香港是否屬醫療行為亦無界定。

林哲玄又指，現時有醫療集團以「預繳式消費」模式推銷醫療產品，他質疑此類集團銷售醫療服務是否有醫生處方，建議市民對預繳式消費「免得就免」。

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