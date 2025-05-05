培養子女｜三成受訪月花4000上課外活動　相關博覽入場人次創新高

為期4日的「課外活動節暨教材及用品博覽2025」結束，主辦機構展覽集團表示，三日展期共錄得16萬人次，儘管外圍形勢複雜多變，近三成受訪每月平均花費4,000元於課外活動上，月花超過7,000元亦接近13%。

展覽集團現場進行問題調查，962份有效問卷中，每月在課外活動課程費用上支出4,001元或以上的受訪者，合共佔整體受訪者的28.9%，每月支出7,000元以上的家庭亦佔12.7%，顯示有一定比例家長願意在子女課外活動上作出較大投資。現場消費方面，47%參加者表示有在即場都報名參加課外活動或課程。

展覽集團主席王學譜表示，儘管外圍環境不明朗，但無阻家長在課外活動的開銷。課外活動節暨教材及用品博覽2025搭建平台對接學校及課外活動供應商，推動學校與工商機構合作，帶領學生走出課堂，讓他們作好投身社會的準備。同時積極鼓勵供應商舉行更多不同的比賽及，吸引大灣區家長子子女參與。

「課外活動節暨教材及用品博覽2025」致力為3至11歲的學童，提供多元化且完善的課外活動選擇。