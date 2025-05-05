長洲太平清醮｜6女將人手抬飄色轎　「包山后」鄭麗莎冀推動傳統文化重現長洲

長洲太平清醮飄色巡遊今日（5日）舉行，今年的飄色巡遊共有8個團體參與，共有約20台飄色。其中興隆街街坊會派出兩台飄色，載有小朋友扮演的運動員「張家朗」、「江旻憓」的飄色，其中一台是由6位女將合以人手抬起，取代現時大多飄色以花車抬起，是今年唯一以手抬轎的隊伍，曾奪兩屆「包山后」鄭麗莎亦是其中一名有扮抬橋的女將。

鄭麗莎曾於2011及2012年勝出長洲搶包山比賽，婚後退伇成「全職媽媽」。她指，飄色百多年前由女性主導，並以人手抬起「色芯」（表演的小朋友），惟此項傳統已慢慢失存，改以花車取代。

▲ 曾奪兩屆「包山后」鄭麗莎亦是其中一名有扮抬橋的女將。（吳穎嵛攝）

負責的興隆街街坊會今年希望復辦此傳統，請來包括鄭麗莎在內的6名女將。鄭麗莎說，她們合共練習了數次，並開會討論細節，相比以往搶包山「電光火石就要上去上面」，飄色抬轎就是着重團隊默契和步伐的節奏，還要聽從指令「一齊起、一齊行都係teamwork」，是對團隊合作的考驗。

鄭麗莎表示，期望有更多人認識人手抬轎的傳統，且女性也可做到，並冀明年有更多街坊會選擇恢復以人手抬轎，令長洲「有返呢個文化」。

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