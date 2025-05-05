店舖阻街｜食環署去年向違例者發逾1200張定額罰款通知書　罰款逾720萬

前年10月底起，店舖阻街罰款由1,500元增加三倍至6,000元，食環署透露，去年向有關店舖阻街的違例者，共發出逾1,200張定額罰款通知書，換言之，共罰款逾720萬元。

食環署：店舖阻街情況在多區有顯著改善

食環署在大埔區議會文件指，由去年10月開始，食環署和香港警務處，在全港各區陸續採用聯合行動的執法模式， 除了向違例店舖人士發出定額罰款通知書或傳票外，亦移除違法擺放的阻街貨物，以增加店舖經營者的違規成本，更有效遏止一些商舖佔用公眾地方的不法行為，認為店舖阻街情況在多區有顯著改善。

全港各區約470個非法棄置垃圾黑點 已安裝網絡攝錄機

至於公眾潔淨罪行，食環署透露，去年共發出約3.59萬張定額罰款通知書，其中約九成與亂拋垃圾有關。另外，截至去年12月，食環署在全港各區約470個非法棄置垃圾黑點，安裝網絡攝錄機。

防治鼠患方面，食環署去年共檢獲約12.3萬隻活鼠及死鼠，較2023年同期檢獲的約9.8萬隻，增加約26%。署方指，已採取一系列更具針對性的防治鼠患措施， 當中包括加強日間的恒常防治鼠患工作，以及調動夜間防治鼠患流動隊，在深夜時段進行捕鼠行動，以加強捕鼠效能。

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