國際學校｜斯坦福美國學校新任校長：教導各地學生和睦　冀不受貿戰影響締造國際化校園

本港社會各界逐漸感受到中美貿易戰影響。斯坦福美國學校新任校長接受本報專訪指，國際學校教育正是教導學生與不同背景人士互相理解，冀貿易戰不會影響學校締造的國際化環境，但校方亦要做好教學，以應對師生不足的全球問題。

創校8年的香港斯坦福美國學校（Stamford American School Hong Kong），今年初迎來新一任總校長安智諾（Andrew Noakes）。甫上任便面對國際情勢大變，外界關注會否影響學術交流，被問到會否影響學校取錄國際學生，安智諾表示，期望國際關係變化，不會影響學校為學生提供國際化的學習環境。

高質教育有市場 無懼生源減

安智諾形容，國際化的學習環境正能避免日後再出現如目前般國際關係緊張的世界。他形容，自己從事國際教育最大的成就，正是讓來自不同地方和具不同文化背景的學生學習到互相溝通的語言，同時能夠互相理解，「然後因為這些經歷，能夠讓他們（學生）有意識成為社會的一分子和貢獻。」

▲ 校長安智諾形容，自己從事國際教育最大的成就，正是讓來自不同地方和具不同文化背景的學生學習到互相溝通的語言，同時能夠互相理解。（陳靜儀攝）

近年本港學生人口下跌造成「殺校潮」。安智諾稱，學生人口下跌不只是香港的問題，是全球性現象。被問到要如何應對，他稱最重要仍是做好辦學。他舉例，早前英國的私立學校加兩成學費，「有很多人都無法負擔學費，但最頂尖的學校收生仍然不受影響。此反映了只要子女能享有高質素的教育，家長會盡他們所能讓子女入讀。」

指港具吸引力 教師招聘樂觀

除了收生不足，安智諾提到，全球亦正面對教師短缺的問題，「有很多人（教師）放棄了教學，而且並非因為退休而離開，而是因為這是一份艱苦的工作（a tough job）。」不過，他稱香港仍是具吸引力（sought-after）的地方，透露該校仍收到「good numbers of applicants」，形容應徵人數仍然可觀。

雖然近期本地國際學校學額需求增長，本港過去一直有家長選擇送子女到英國及美國寄宿學校。安智諾認為，香港優勢之一是學校選擇多元化，認為若學生能在自己成長的地方學習，會較易理解周邊事物（make sense of things）。本身是英國人的他說︰「當然家長可以送子女到英國讀書，但若要港人在英國學習英王、王后的知識，又有甚麼意義呢？」他強調並非不鼓勵學生到外國留學，但學生應在起步階段，留在最容易理解周邊事物的地方打好基礎，才能得到最大的成功機會。

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