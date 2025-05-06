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國際學校｜斯坦福美國學校擴建第2校舍冀學生增半至1500人　現逾2成內地生不主打招收

港聞

發布時間： 1 小時前

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香港斯坦福美國學校擴展第二校舍，學校指擴充是辦學團體對營運學校的承諾。（資料圖片）

國際學校入學率在本港學齡人口下跌下不跌反升，斯坦福美國學校今年將擴展第二校舍，長遠冀學生人數增一半至1,500人，校方透露目前學校兩至三成學生為內地人，但不會主打招收內地生，亦無意提高普通話教學比例。

據報早前本港亦有多間歷史悠久的國際學校今年將引入普通話教學，以吸引內地生，近期教育局數字亦顯示國際學校需求上升。斯坦福美國學校總校長安智諾（Andrew Noakes）接受本報專訪時表示，該校總學生人數最近突破1,000人，一半學生為本地生，內地生則佔兩至三成，其餘為國際學生。

35%普通話教學　無意再增

斯坦福美國學校早前宣布會增建西九龍校舍，即是道爾頓學校舊校舍。安智諾表示，新校舍為9至12年級的高中生而設，由辦學團體投放逾2.3億元建成，預計今年秋季啟用。雖然國際學校學位需求上升，但本地學生人數面對結構性下跌，被問到是否合適時間擴充校舍，他形容擴充是辦學團體對營運學校的承諾，又透露學校長遠期望能擴大規模至1,500名學生，小學、初中和高中部各500名學生。他又透露，學校正申請新學年加學費，但強調與興建新校舍無關。高才通等人才計劃為本港學校帶來生源，安智諾指出，留意到近期的內地生比例有上升。不過他亦強調，不會刻意視內地生為招生目標（It's not so much a target），強調重點是學生是否適合接受其學校生活和課程。

他續稱，目前學校在一至五年級各設一班雙語班，約65%課堂以英語授課，其餘35%為普通話；其他班級亦設普通話課堂，但比例會降低。安智諾說，無意再提高普通話教學比例，強調設立雙語班是為了應對雙語教育的需要，「學校亦要維持提供真實的國際教育，而這種教育體制的主要部分正是英語。」

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