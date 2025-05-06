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海外升學｜港生負笈美國　升學顧問籲6月前辦理簽證

港聞

發布時間： 1 小時前

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有本港升學顧問呼籲，將要赴美升學的學生應在6月前辦理簽證。（資料圖片）

美國總統特朗普經常改變對外政策，據報最近有在美國的留學生突然被取消簽證。有本港升學顧問稱，被取消簽證的留學生普遍涉及行為問題，但提到隨着中美局勢不斷變化，呼籲將要赴美升學的學生應在6月前辦理簽證。

被撤簽證留學生　多涉行為問題

近日據報有不少在美留學生突然被取消簽證。領優教育中心升學顧問周浚銘向本報稱，據了解目前被取消簽證的學生，都是出現行為問題，例如曾涉危險駕駛、違反簽證工作限制，以至大學課堂出席率偏低等，相信只要學生行為正常、沒有犯事，毋須憂慮簽證問題。

至於即將赴美升學的學生，周浚銘提醒應及早辦理簽證。他提到，若學生不具內地背景，一般能順利辦理學生簽證，但隨着局勢不斷變化，建議學生提早辦理簽證，以免美國當局一旦收緊審批程序，影響升學時間。他舉例指，過往建議學生最遲7月辦理簽證，現時則建議應最遲6月，甚至最好本月就申請簽證；至於計劃赴美一段時間陪讀的家長，亦應提早辦理旅遊簽證。

另外，周提到過去香港學生和家長考慮到留學國家的治安問題、畢業後專業資格等原因，較偏好負笈英國和澳洲，查詢赴美人數一直相對較少，但近期亦有接獲較多具內地背景的家長查詢美國升學。

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