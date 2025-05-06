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長洲太平清醮｜搶包山決賽郭嘉明成包山王　龔子珊成「包山后中后」

港聞

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

長洲舉行搶包山決賽，「包山王」郭嘉明（左）及「包山后」龔子珊（右）。（陳靜儀攝）

長洲太平清醮壓軸好戲「搶包山比賽」於今日（6日）凌晨零時在北帝廟遊樂場足球場舉行，9男3女選手，爭奪「包山王」和「包山后」殊榮。 

最終「包山王」由郭嘉明奪得，龔子珊成為「包山后」，龔子珊更已累積三屆勝出而同時獲得「包山后中后」殊榮。

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大會昨晚10時開始免費派發入場券，約9時已有過百名市民及旅客提前排隊。今年的有力人選，包括有首名「包山王中王」兼九屆「包山王」的郭嘉明、首名「包山后中后」兼六屆「包山后」黃嘉欣；上屆「包山王」葉建文及「包山后」龔子珊；曾奪「包山王」的鍾玉川，以及今年以首名成績入圍黃志傑。

完整決賽名單：

男子組：黃志傑、郭嘉明、馬學銘、黃炯輝、游嘉俊、楊文雄、葉建文、談健鴻、鍾玉川

女子組：龔子珊、黃嘉欣、郭惠霖

長洲舉行搶包山決賽，吸引大批市民現場觀看。（陳靜儀攝）

新渡輪服務有限公司表示，昨日截至晚上9時，新渡輪錄得往來中環及長洲之總人次約為44,200，人次較去年同期減少約 19%。

新渡輪於昨天舉行的長洲太平清醮活動期間，共增加往來中環及長洲的航班數目約52%，於繁忙時段平均每小時開出約四班航班以疏導往返中環及長洲之乘客。

此外，為配合午夜舉行的搶包山比賽，新渡輪將於 5 月 6日（周二）凌晨1時15分增設一班由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，以疏導觀賞比賽後返回市區的乘客。由於進入搶包山比賽場地的觀眾。

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