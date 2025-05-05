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長洲太平清醮｜大熊貓搶包山公仔大賣　主打港人外國客食肆生意升一至兩成

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

長洲太平清醮飄色巡遊今日（5日）舉行，吸引大批市民和旅客入長洲欣賞。有推出大熊貓搶包山公仔的精品店指，港人及內地客消費力均較以往疲弱，但有主打港人及外國客的食肆生意則按年升一至兩成。

長洲精品店負責人楊先生指今年人流與往年相約，適逢今年太平清醮與五一黃金周重疊，旅客有所增加，惟5天黃金周長假期「分薄」人流，生意未有太大增長，僅較一般周末多20%。因應港產大熊貓龍鳳胎出生，楊先生今年推「家姐」、「細佬」搶包山公仔，及邀請本地設計師設計「平安四兄弟」吸客，大受歡迎，今日下午已售罄。

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楊先生亦提到，港人及內地客消費力均較以往疲弱，舉例指以前人均消費約300至400元，今日人均消費100至200元，內地旅客甚至少於100元，「佢地嚟感受氣氛多」，且較注重經濟實惠，料不會花錢在精品上。

不過，在長洲碼頭一帶有東南亞菜餐廳「Morocco's」長期爆滿。經理謝先生指，今年太平清醮生意較去年增加1至2成，較一般周末錄5至6成增長，有一半顧客均是港人，其餘一半遊客來自歐洲、印度及尼泊爾等，人均消費約100至200元，薄餅、咖哩等都十分受歡迎。他稱港人顧客亦有增加，料主要受惠於3日連假，整個長洲以較以往「墟冚」。

老字號餅店「郭錦記」今午亦排滿輪候買平安包的市民，隊伍一度跨越兩個街口。董事郭宇鈿表示，單日人流與去年相約，黃金周期間有不少內地旅客到訪，惟太平清醮正日就相對少遊客，較多老顧客特意入長洲買平安包，「買一百幾十個都有」。

郭宇鈿預計今年高峰的7指10日共售出逾6萬個平安包，連同超市和英國的分銷商，料整體生意額較往年多約一至兩成。郭錦記今年亦推出混合蓮蓉和麻蓉的「雙蓉」包，數量約600個，開店2小時已售罄。

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意大利意外認識飄色巡遊    內地客在長洲僅花$100

來自意大利的Leonardo一行3人早前到中國內地旅行20天，最後一站來到香港，旅程尾聲希望探索香港的郊外地方遂來到長洲，卻意外才發現正舉行飄色巡遊。他指巡遊讓他更了解香港的歷史和文化，雖然不太了解巡遊中的角色背景，但認為仍是很好的體驗。

Leonardo稱，今日認識飄色巡遊後，期望下次來港可提早規劃行程，並觀賞搶包山比賽。他提到，這次旅程後發現香港的消費較內地高，但仍比歐洲便宜，舉例指香港的乘搭公共交通工具一程一般只需約10至20元港幣，惟意大利需5至7歐元。

來港實習的韓國學生Sally和Jisue首次來長洲，Sally說飄色巡遊十分精彩，舞獅表演十分特別。二人和Leonardo同表示平安包店郭錦記人龍太長，最後轉戰買芒果糯米糍。

來至深圳的劉小姐同樣是首次來長洲，她和友人今日即日來回香港和深圳，稱香港酒店貴，且兩地很近「沒有必要過夜」。她稱最喜歡「哪吒」的飄色，觀看巡遊後會四處打卡，料在長洲僅花100元。

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