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五一黃金周｜星光行快餐店成內地團平價飯堂　惟未帶旺場內生意

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 57 分鐘前

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內地5.1黃金周最後一天，有旅行團帶團友到星光行大家樂享用午餐。（香港經濟日報記者攝）

尖沙咀黃金地段星光行成為內地旅行團平價飯堂。本報記者昨（5日）到場發現不少旅行團在此商場的快餐店享用午餐。惟人流暢旺未帶動商場零售生意，因部分內地客愛「窮遊」，約300元電子錶也未必馬上「扑鎚」。 

團友稱合胃口 滿意乾淨衞生

記者在昨日午飯時段發現，有至少兩個內地團在領隊帶領下，在位於星光行地庫的大家樂用膳。正享用叉燒飯的張先生表示，他支付約數百元團費，今頓午餐是由旅行社安排，可自行選擇哪款套餐，他又稱讚叉燒飯「還可以，挺合胃口。」問及消費情況，他指香港與深圳愈來愈相似，今次來港消費意慾不高。

另外，提到近日有其他內地遊客在另一連鎖快餐店麥當勞過夜，他說沒有聽說過，但也尊重他們的選擇；不過他認為參加旅行團同樣能以便宜價格來港遊玩。 

來自江蘇的蔣女士昨亦隨團在大家樂午膳，她說今次跟團來港澳兩日遊，由於是兒子負責報名，故不清楚收費。她又稱很喜歡在大家樂用膳，形容環境十分乾淨衞生。 

用膳完即離開 商戶歎未受惠

受到多個旅行團到商場「開餐」影響，星光行昨午人流鼎盛，不過有主要售賣電子錶的商戶老闆伍小姐稱，內地團到訪未能帶動其公司生意，坦言「做不到（生意）」。她又指，旅行團吃飯後便離開商場，很少到該店觀望，她又形容內地客喜愛「窮遊」，售價300元左右的電子錶也未必馬上「扑鎚」購買，直言高消費生意難做。

記者昨午目測星光行仍有不少吉舖，伍小姐指相關舖位已空置很久，她也是去年尾才進駐，本以為新冠疫情後經濟會慢慢復甦，未曾想過會持續下跌。遊客雖然未能帶動生意，但她說不論是「窮遊」還是「富遊」，仍希望政府舉辦更多活動吸引遊客，「搞返熱鬧香港都是好事」。

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