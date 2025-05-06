超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷第二胎

【黃澤鋒 / 黃澤鋒太太 / 高齡產婦】現年58歲藝人黃澤鋒在昨日（5月5日）於個人社交平台宣布，與他同齡的太太陳麗麗懷孕，二人再做父母、女兒黃熙恩（小黃妃）將「升呢」做家姐，高興地寫道：

#願望達成

#我要做家姐喇

#不一樣的母親節

#幸福的味道

#一家四口的幸福 母親節號外

妃媽『愛的續約』成功

妃妃終於夢想成真做家姐啦

▲ 黃澤鋒在社交平台宣布太太懷孕的喜訊。

星二代丨4歲小黃妃獲網民讚愈大愈靚女 黃澤鋒親教女兒游水自嘲魔鬼教練

黃澤鋒與陳麗麗在2010年結婚，夫婦一直「努力造人」，到2019年終於願望成真，當時52歲陳麗麗當「高齡產婦」誕下女兒「妃妃」黃熙恩，小黃妃健康成長，今年已6歲。

陳麗麗再度懷孕的消息公布後， 不少網民送祝福，但同也憂心黃太當「超高齡孕婦」的健康。黃澤鋒接受傳媒訪問表示，他與太太約1年前曾「成功造人」，可惜卻不幸小產，一直希望有妹妹或弟弟的「小黃妃」當時以為因為「自己唔乖」所以BB不願意來到這世，由此更加激發夫婦黃澤鋒夫婦決心再接再厲，在醫生建議下用人工受孕，結果成功，現在太太已懷胎5個月。

因陳麗麗現已58歲，當年懷「小黃妃」時，她已因血壓急升患妊娠毒血症，產後更要入ICU觀察，幸最後母女平安。黃澤鋒表示，今次會更加小心，並表示感謝太太。

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