身心健康｜廣末涼子涉傷人被捕　驚爆罹患2種病　宣佈全面停工治療

【廣末涼子／撞車／傷人／情緒病】日本女星廣末涼子先後撞車再涉及打傷護士被捕，日前其經理人公司宣布廣末涼子患上2病，需要全面停工專注養病。

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44歲日本女星廣末涼子於4月7日晚間在高速公路發生車禍，其後在醫院接受治療期間，因情緒失控涉嫌打傷一名女護士，遭警方逮捕並拘留至4月16日，獲准保釋。其所屬經理人公司於上周四（5月2日）正式發表聲明，透露廣末涼子被診斷出患有「雙極性情感障礙（躁鬱症）」及「甲狀腺功能亢進症」，需全面暫停演藝活動，專心接受治療。

▲ 44歲廣末涼子撞車入院後，涉嫌毆打護士被捕，事務所宣佈安排她即日停工。(影片截圖)

身心健康｜車禍後情緒失控 涉襲擊護士被捕

據日媒報道，廣末涼子4月7日晚間駕車時發生交通事故，隨後被送往醫院檢查。然而，她在醫院期間疑因病情影響情緒，與醫護人員發生衝突，更涉嫌對一名女護士動粗，因而被警方以傷害罪逮捕。有消息人士透露，廣末涼子在接受問話時情緒極不穩定，甚至出現嘶吼、大叫等行為，但藥物檢測結果顯示她並未濫用藥物。她被拘留9日後獲釋，而案件目前仍在調查中。

身心健康｜經紀公司證實患躁鬱症 需長期治療

廣末涼子的經紀公司在聲明中表示，她長期與身心問題搏鬥，坦言過去僅以「身體不適」輕描淡寫帶過，實則持續承受病症帶來的痛苦與行為失控風險。她在獲釋後已立即入住醫療機構接受詳細檢查，並確診罹患「躁鬱症」及「甲狀腺功能亢進症」。醫生建議她需長期接受藥物及心理治療，因此決定全面暫停所有演藝工作，以健康為優先。

聲明中有向粉絲、醫護人員及社會大眾致歉，強調未能及時正視病情嚴重性，導致事件惡化，深感遺憾與自責。雖然今次事件可能與她的精神狀態有關，但廣末涼子及公司均無意逃避責任，將全力配合警方調查。

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身心健康｜宣布無限期停工 粉絲憂心健康狀況

廣末涼子原定有多部影視作品及廣告合約在身，但隨着健康問題曝光，所有工作將無限期暫停。不少粉絲對她的健康狀況表示憂心，紛紛在社交媒體留言鼓勵，希望她早日康復。

躁鬱症｜拆解狂躁抑鬱症

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在四十歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

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香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

躁鬱症｜2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的 3 個或以上，並達顯著程度：

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抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

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假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

甲亢｜甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

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3大預防方法

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浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

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