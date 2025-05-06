  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 12:17

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

身心健康｜廣末涼子涉傷人被捕　驚爆罹患2種病　宣佈全面停工治療

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【廣末涼子／撞車／傷人／情緒病】日本女星廣末涼子先後撞車再涉及打傷護士被捕，日前其經理人公司宣布廣末涼子患上2病，需要全面停工專注養病。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作 助準媽媽強化大腿

44歲日本女星廣末涼子於4月7日晚間在高速公路發生車禍，其後在醫院接受治療期間，因情緒失控涉嫌打傷一名女護士，遭警方逮捕並拘留至4月16日，獲准保釋。其所屬經理人公司於上周四（5月2日）正式發表聲明，透露廣末涼子被診斷出患有「雙極性情感障礙（躁鬱症）」及「甲狀腺功能亢進症」，需全面暫停演藝活動，專心接受治療。

44歲廣末涼子撞車入院後，涉嫌毆打護士被捕，事務所宣佈安排她即日停工。(影片截圖)

身心健康｜車禍後情緒失控 涉襲擊護士被捕

據日媒報道，廣末涼子4月7日晚間駕車時發生交通事故，隨後被送往醫院檢查。然而，她在醫院期間疑因病情影響情緒，與醫護人員發生衝突，更涉嫌對一名女護士動粗，因而被警方以傷害罪逮捕。有消息人士透露，廣末涼子在接受問話時情緒極不穩定，甚至出現嘶吼、大叫等行為，但藥物檢測結果顯示她並未濫用藥物。她被拘留9日後獲釋，而案件目前仍在調查中。

身心健康｜經紀公司證實患躁鬱症 需長期治療

廣末涼子的經紀公司在聲明中表示，她長期與身心問題搏鬥，坦言過去僅以「身體不適」輕描淡寫帶過，實則持續承受病症帶來的痛苦與行為失控風險。她在獲釋後已立即入住醫療機構接受詳細檢查，並確診罹患「躁鬱症」及「甲狀腺功能亢進症」。醫生建議她需長期接受藥物及心理治療，因此決定全面暫停所有演藝工作，以健康為優先。

聲明中有向粉絲、醫護人員及社會大眾致歉，強調未能及時正視病情嚴重性，導致事件惡化，深感遺憾與自責。雖然今次事件可能與她的精神狀態有關，但廣末涼子及公司均無意逃避責任，將全力配合警方調查。

點擊圖片放大
+8
+7

身心健康｜宣布無限期停工 粉絲憂心健康狀況

廣末涼子原定有多部影視作品及廣告合約在身，但隨着健康問題曝光，所有工作將無限期暫停。不少粉絲對她的健康狀況表示憂心，紛紛在社交媒體留言鼓勵，希望她早日康復。

躁鬱症｜拆解狂躁抑鬱症

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在四十歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

點擊圖片放大
+5
+4

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

躁鬱症｜2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的 3 個或以上，並達顯著程度：

點擊圖片放大
+6
+5

抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

點擊圖片放大
+9
+8

假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

甲亢｜甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

點擊圖片放大
+6
+5

3大預防方法

點擊圖片放大
+4
+3

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

  • 85%有頸腫徵狀
  • 24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

相關文章：

再爆醜聞丨44歲廣末涼子出軌後再崩壞　撞車入院毆打護士被捕即日停工

相關文章

健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產
12:46 2025/02/18
健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產
重出影壇｜61歲李連杰重病纏身神隱多年　近況曝光離奇回春傳復出
13:37 2025/01/28
重出影壇｜61歲李連杰重病纏身神隱多年　近況曝光離奇回春傳復出
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士
16:53 2023/11/07
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士
失眠困擾︱不忿年輕時被老闆責駡　70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病
11:45 2024/11/18
失眠困擾︱不忿年輕時被老闆責駡　70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值
16:24 2024/10/15
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值

你可能感興趣

健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產
12:46 2025/02/18
健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產
重出影壇｜61歲李連杰重病纏身神隱多年　近況曝光離奇回春傳復出
13:37 2025/01/28
重出影壇｜61歲李連杰重病纏身神隱多年　近況曝光離奇回春傳復出
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士
16:53 2023/11/07
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士
健康問題 健康養生 廣末涼子 躁鬱症 抑鬱症 精神病

最高瀏覽

凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
急症室最長等候時間（05月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間04:05）
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授