超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆

【星二代/黃澤鋒/黃澤鋒太太/高齡產婦/小黃妃】58歲黃澤鋒與同齡太太陳麗麗再度迎來懷孕喜訊！目前陳麗麗已懷孕5個月，預產期定於今年9月初，這次懷孕過程格外珍貴，因為一年前曾小產，經醫生建議，透過人工受孕成功懷上第二胎，對此倍加珍惜並以積極態度迎接新生命的到來。

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黃澤鋒太太｜分享懷二胎喜訊

黃澤鋒與太太陳麗麗於母親節前夕在社交平台分享喜訊，寫道：「母親節號外，妃媽『愛的續約』成功，妃妃終於夢想成真做家姐啦！」並公開了陳麗麗的懷孕照，3人開心地一同指著隆起的肚子。如今58歲再次懷孕，成為「超高齡產婦」，需要更加細心照料與關注健康。這份溫馨的家庭合照與喜悅訊息，令不少網民送上祝福，期待新生命的到來。

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高齡產婦｜40歲Facebook情緣

黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，兩人因緣際會在Facebook相識，並因共同信仰與興趣迅速結合。雖然兩人均已過40歲才相遇，但婚後一直積極嘗試造人，終於在2019年結婚第9年迎來愛情結晶，當時52歲的陳麗麗以「超高齡產婦」身份誕下女兒黃熙恩，乳名「小黃妃」。如今小黃妃已6歲，家庭生活幸福美滿。

黃澤鋒太太｜高齡產婦風險

一直都想追多個陪囡囡成長的黃澤鋒透露，太太目前已懷孕5個月，預產期為今年9月初，今次是透過醫生建議人工受孕成功懷孕。他又揭露夫妻倆曾在一年前經歷過小產，當時小黃妃甚至覺得自己「不乖」導致寶寶未能留下，這段經歷讓他們更加珍惜此次懷孕，並小心照顧太太健康。過去陳麗麗生小黃妃時曾因血壓急升患上妊娠毒血症，險些中風，產後更需入住ICU觀察，健康風險不容忽視。

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高齡產婦｜黃澤鋒︰只在乎家人的感受

在ViuTV節目《不一樣的爸媽》中，對於外間流言黃澤鋒曾表示，「只在乎家人的感受，不理外界，人哋講咩控制唔到，我只支持自己太太。」他強調，最重要的是家人的支持與健康，並表示將更加努力工作，為家庭提供穩定的經濟保障。

高齡產婦｜湊女鬥智鬥力

節目中，黃澤鋒與陳麗麗分享了作為超高齡父母的心路歷程。兩人坦言夫妻相處之道在於理解、包容與體諒，生活中充滿默契與話題。育有活潑懂事的小黃妃，夫妻倆更積極鍛煉體力與智力，努力保持健康，以應對育兒的挑戰。小黃妃更展現出成熟與貼心，曾在爸爸情緒低落時安慰他，令他們感動不已。

小黃妃以率真霸氣的態度，回應同學嘲笑媽媽年齡的言論，堅定表示「媽媽唔老，幾靚女」，並承諾會為媽媽出頭，令不少觀眾感到窩心與感動。黃澤鋒夫婦也分享了他們對育兒的放手態度，認為適度讓孩子獨立面對問題，有助其成長。整個家庭氛圍溫馨，展現了高齡父母用心經營的幸福生活。

高齡產婦｜培育多元發展

黃澤鋒夫妻安排女兒入讀屯門熱門幼稚園順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，並培育女兒多元發展，本身是游泳教練的黃澤鋒教小黃妃習泳，陳麗麗就負責靜態一面，如教女兒填色等，更曾在親子填色比賽中獲得第三名；而身為泰拳教練的澤鋒和麗麗也讓女兒嘗試學拳。小黃妃更遺傳了黃澤鋒的演藝天份，在故事演講和朗誦比賽中屢獲佳績。

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高齡產婦｜黃澤鋒感恩上天賜100分老婆

黃澤鋒對太太的付出讚譽有加，認為她在這個年紀願意生育是偉大的犧牲，並用滿分100分來形容對她的愛，甚至表示「愛佢一萬年，下世都再娶佢」。陳麗麗則感謝丈夫的付出，認為他為家庭付出了很多，將空間和時間都留給了女兒和家庭。

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