五一黃金周｜訪港旅客達110萬按年增逾2成　李家超：樂意包容、歡迎不同類型旅客

行政長官李家超今日（6日）出席行會前表示，黃金周期間共有110萬人次旅客訪港，較去年同期增加22%，其中內地旅客增加約20%，非內地旅客增加30%，不同景點和打卡點都有大量旅客到訪，形容今次黃金周「丁財兩旺」，帶動多個行業。

李家超指，最多內地旅客來港是5月2日，共26.7萬人次。大量旅客帶動多個行業生意，酒吧食肆營業額增長，更有蘭桂坊酒吧指，增多了4-5成生意；零售業指珠寶、化妝品和海味等生意上升約4成。針對入境人數增加，多個部門採取措施，萬宜水庫東壩整體情況安全有序，人潮多但暢順，又感謝各行各業的努力及政府各部分的工作。

他又指，已要求文體旅局以及各有關部門與業界總結經驗、檢討人流壓力及掌握旅客路線，並向政務司司長領導的跨部門節慶安排工作小組匯報，例如加強人流壓力點的電訊網絡流量、利用科技監測人流等，並針對旅客新旅遊模式和喜好收集分析資料，研究開發新旅遊配套服務，如生態遊、文化遊、打卡遊等，尤其掌握內地KOL推介的旅遊路線變化，分流熱門景點人流，盼通過提升新旅遊模式配套，為旅客帶來新體驗和更多經濟效益。

五一黃金周｜樂意包容、照顧非高端旅客

被問到內地興起「特種兵旅遊」，大批旅客於快餐店過夜，選擇不住酒店，面對此新旅遊模式會否影響本港經濟增長，李家超回應指，內地旅客有新的旅遊模式，並會常態化，香港作為好客城市，要讓旅客覺得受歡迎，如果他們覺得香港只是歡迎某一類旅客，對香港的形象會有影響。他要求，文體旅局及部門與業界合作，延續旅客良好體驗，要搜集多些資料，掌握內地旅客需求。

他認為，無論是高端和非高端旅客，都應該樂意包容和照顧他們需要，又以自身旅行經驗為例，「我自己都去過旅行，可以是很簡單的旅行，但也可以是購物的機會。」，表示應該整體去照顧旅客的需要。

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