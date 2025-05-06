謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要

【謝霆鋒 / 謝霆鋒化妝師 / 鄭希怡丈夫 / 梁立翰】眾所周知，現年44歲的謝霆鋒由16歲出道至今28年堅持不化妝，他曾於2018年在商台節目《口水多過浪花》接受鄭裕玲訪問稱：「我唔化妝㗎！我從來…我就算做節目都唔化妝，我唔鍾意！」

當時Do姐驚訝地問：「做戲化妝啦啩？」，謝霆鋒堅決地回覆：「唔化！我除咗特技化妝，同埋好多血嗰啲妝之外，我未化過妝，我唔肯㗎！」

Do姐再追問：「靚仔如你，都可能有少少斑、少少freckles（雀斑），都要遮㗎嘛？你唔理？由得佢？」於是謝霆鋒稱：「唔可以…我又覺得男仔要似返個男仔！我又唔可以男仔太過濃妝。經理人霍汶希（Mani）也曾頭痛地透露，拍攝綜藝節目，她請化妝師為謝霆鋒吸面油亦遭拒絕。

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謝霆鋒化妝師︱工作看似簡單卻非常重要

不過，謝霆鋒卻有位合作多年的化妝師梁立翰（前名梁學儲、Andy），而且在早前的啟德演唱會上，Andy也以化妝師身份駐場，究竟堅持素顏的謝霆鋒為何有御用化妝師？

其實Andy是歌手YUMIKO鄭希怡的丈夫，他日前在社交平台上載自己在謝霆鋒啟德演唱會《Evolution Nic Live進化演唱會》的工作證，以及一些花絮照，並發長文揭背後真相。

Andy的工作就是為霆鋒的臉噴水，稱：「這噴水的工作，為謝先生已經噴了二十多年，我和他都掌握了默契，知道他什麼時候需要噴水，什麼時候不用噴水。噴水這項工作，看似簡單，其實非常重要。」

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謝霆鋒化妝師︱爆霆鋒閉戶練功

同時，Andy稱參與過世界各地無數演唱會，以謝霆鋒今次啟德演唱會最難忘，指霆鋒一手包辦演唱會主題、舞台製作、舞台效果、音響效果、演唱會流程等，都是霆鋒親自從外地找來國際級演唱會製作公司合作。

Andy大讚場地、燈光、舞台設計及製作達本高水平，更透露：「記得今年冬天和他一起滑雪的時候，演唱會不到幾個月就要發生，他表現出好像不用準備和練習的瀟灑模樣，一臉輕鬆自在地繼續滑雪。認識他的朋友都知道，他是屬於自己秘密，閉戶練功的那種人，當他練得細緻之後，往往會嚇你一大跳。」

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Andy原文如下：

謝霆鋒



這個星期謝霆鋒在啟德體育園主場館，舉辦了一連四天「#謝霆鋒進化演唱會 」，非常慶幸我是其中一份子，擔任謝先生化妝的工作。行內行外大部份人都知道謝先生其實是不用化妝，而我的工作流程，只是在他出場前在他臉上噴兩下水，他踏出舞台後，我就已經工作完成。



這噴水的工作，為謝先生已經噴了二十多年，我和他都掌握了默契，知道他什麼時候需要噴水，什麼時候不用噴水。



噴水這項工作，看似簡單，其實非常重要。主辦大會也明白這個道理，所以給了我一張，能通行每個角落甚至走到台上也通行無阻的通行證，掛在頸上，好讓我自己到處VIVA。



這張通行證，在第二場的時候，發揮了最大作用。當謝先生站在半空LED圓球上表演時，發現他臉上多了一條黑色的小東西，可能是被舞台機關的機油弄髒。



這時雖然我正在場內活着VIVA，但其實我一直專注留意在台上發生的所有事情，這是我除了噴水之外非常重要的任務。之後馬上跑到後台，用無線設備跟大會導演商討，讓我到台上把謝先生臉上的污垢清理。



謝先生是全亞洲第一位踏上啟德體育園舞台的歌手，我也應該算是亞洲第一位踏上這舞台的化妝師。我參與過無數的演唱會，世界各地大大小小的場地，這次最讓我難忘。不論場地、燈光、舞台設計、製作、都是達到神級水平。



不得不佩服謝霆鋒先生，除了在台上表演之外，演唱會主題、舞台製作、舞台效果、音響效果、演唱會流程、都是由他一手包辦和設計。還自己從國外找來國際級演唱會製作公司合作。



記得今年冬天和他一起滑雪的時候，演唱會不到幾個月就要發生，他表現出好像不用準備和練習的瀟灑模樣，一臉輕鬆自在地繼續滑雪。認識他的朋友都知道，他是屬於自己秘密，閉戶練功的那種人，當他練得細緻之後，往往會嚇你一大跳。



這次演唱會中，他敲奏「手碟鼓」的那部份，早在十多年前，已見到他常把手碟鼓拿在手上，自己探索學習。所以一直以來不斷增加自己的數值。只要到了對的時間，便拿出對的東西來。



之後從他口中說出演唱會的想法時，我們都存有懷疑，覺得有點天馬行空。誰料得到在這四天裏，在他腦海裡的想法都一一實現出來。



更把演唱會和美食融合在一起，演唱會開始之前，大家都忙着排隊，要搶著買到謝霆鋒的香腸感受一下。一邊聽着謝霆鋒唱歌一邊品嚐他的爆汁香腸，簡直是最高享受。那邊包廂內還有幾位「鋒味」大廚，不停為貴賓們做出豐富的晚宴。這簡直是顛覆了演唱會的概念。



還有最不可思議的是，演唱會完結後數萬人一起離開的時候，大家還大合唱，唱着謝霆鋒的歌曲回家。



每天演唱會工作完結後，我到過的卡拉OK、西餐廳和火鍋店，播放的歌單，全是謝霆鋒作品。這幾天雖然演唱會已經完結，但每當打開手機，還是謝霆鋒演唱會的畫面。完全做到了，他給自己的使命和掛在口邊的一句說話，「寫下香港演唱會歷史的新一頁」。

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