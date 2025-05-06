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一氧化碳中毒｜26歲前TVB女童星　一氧化碳中毒入院　眼前發白情況極驚險

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【Elkie／莊錠欣／童星／一氧化碳／中毒】童星出身，韓國前女團CLC成員莊錠欣（Elkie）驚傳一氧化碳中毒緊急送醫，她日前在個人社交平台親揭事發經過，透露事發時早上起床後頭痛且頭暈，原本打算上完廁所後吃藥，卻突然眼前發白昏倒，被救護車送院檢查後才發現是一氧化碳中毒。

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莊錠欣日前在個人社交平台撰長文憶述事發經過，寫道：「昨天早上起床頭很痛覺得有點暈眩，本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了。」

送醫檢查後，莊錠欣表示自己的「碳氧血紅素濃度」已達20%，而正常人約1至1.5%，所以她的情況屬於輕度至中度中毒。幸好經過住院檢查和高壓氧治療後，目前情況穩定。

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莊錠欣估計這次中毒起因是煤氣洩漏。經歷這次驚險事件，她特別提醒大家不要輕視一氧化碳中毒和煤氣洩漏，她說「一氧化碳無色無味，吸入時完全沒感覺；家中若有熱水器、煤氣爐或炭火暖爐，務必確保通風；不是只有洗澡才會中毒，平時使用時空氣不流通也可能發生；強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命」。

此外，莊錠欣也提醒若真的一氧化碳中毒，必須記住四點：馬上開窗通風、立刻離開現場、送醫或打電話求助、頭暈時別硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷。提醒完後她還幽默地說：還好這次頭沒撞壞。

童星出身參演多套TVB劇

現年26歲的莊錠欣在香港出生及成長，於2009年以童星身份參演多部TVB劇包括《公主嫁到》、《怒火街頭》、《On Call 36小時II》等，並曾成為薛家燕旗下學生少女組合Honey Bees成員。

在2016年，她以韓團CLC香港成員身份於韓國出道，在2021年與Cube娛樂解約，退團後繼續個人發展，並在今年1月於香港舉個人演唱會「ELKIE 1ST MINI CONCERT in HONG KONG: GLOWING & GROWING」。

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一氧化碳中毒｜一氧化碳中毒可致腦受損

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐或氣體煮食爐時室內有良好的通風及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

  • 近道路交匯處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

室內方面：

  • 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

家居安全｜機電署安全使用建議

衞生防護中心和機電署提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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