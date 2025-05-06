瘋狂外賣員｜女保安「甩毛巾」大戰「瘋狂外賣員」　未及時應門惹不滿：你真係唔好彩遇著我！

外賣員的送餐時間通常受限於平台，需要將餐食盡快送達，本港屋苑大廈大多設有門禁，若保安未能及時應門可能會影響外賣員的送餐進度。

近日，1名外賣員在Facebook「外賣及速遞平台綜合交流」群組上傳影片，指日前送外賣到公屋，大堂保安未及時應門，向對方反映不滿後發生爭執後，該名保安還用手中毛巾「攻擊」他……

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瘋狂外賣員｜保安未及時應門惹不滿

樓主影片中解釋道，當日自己到觀塘1處公屋送外賣，惟大堂的女保安見到他在門外等開門，卻並未理會自顧自洗碗；起初樓主並未催促，以為她「返埋位」後便會開門。

但保安返回工位後仍沒有開門，而是開始用幹毛巾擦拭杯碗和枱面，直至清理完畢後才為樓主開門；此事令樓主不滿，在等電梯時向對方表達不滿：「下次可唔可以做正經嘢，先做自己嘢」，而雙方衝突便由此開始。

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瘋狂外賣員｜反映不滿起爭執 遭保安甩毛巾「攻擊」

樓主上傳影片並表示：「做自己嘢唔係問題，係咪應該做咗工作上面嘅嘢先呢？」

據影片可見，女保安拿起1條白毛巾向樓主衝來並多次甩向樓主，後要求樓主做登記，見到樓主舉手機錄影，怒斥：「你唔好再影我，我講你聽啊！」，樓主拒絕後，保安亦拿出手機反拍樓主，並爆粗辱罵他；樓主聞言反擊道「登記啊，快啦！做嘢啊！你XXX叫你開門，喺度洗自己嘢！」。

保安拿著樓主證件做登記時，樓主表示：「你真係唔好彩啊！遇著我瘋狂外賣員！」，隨後將鏡頭翻轉「邀請對方」入境，舉V手勢自拍，大喊「瘋狂外賣員」，並再次指責保安：「呢個阿姐真係慘囉，叫你開門喺到洗碗」。樓主揚言「我手工先同你慢慢玩」，而保安亦不甘示弱表示「任你玩」。

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瘋狂外賣員｜網民籲相互體諒、包容

此事引起熱議，網民反應兩極部分人支持樓主，認為保安應該先做好本職工作為樓主開門；而有部分人認為樓主後來的態度似有挑釁意味，這才導致衝突，雙方應當相互體諒和包容，「唔好咁激動」、「兩個都有問題，大家揾食，大家都是做基層工，何須鬥氣」、「其實呢個社會應該多啲包容，唔使下下都拍片公審人」。

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