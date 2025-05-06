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天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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12歲劉向蕙對身為「劉德華女兒」的身份感到自豪，不過她對同學說爸爸是劉天王竟無人信！

【劉德華/劉德華女兒/劉向蕙】63歲天王劉德華與朱麗蒨發展地下情多年，至2008年兩人結婚，婚後4年誕下女兒劉向蕙，但劉德華貫徹私生活低調作風，甚少讓妻女公開露面。不過隨住女兒日漸長大，他也開始願意在訪問中提及愛女，近日他為新戲宣傳時，更罕爆12歲劉向蕙的校園生活！

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劉德華女兒｜華仔私生活低調絕少讓妻女公開露面

劉德華和太太朱麗蒨老來得女，兩人對女兒劉向蕙疼愛有加，而且為了保護她，絕少讓她曝光於人前，向蕙首次公開露面，是2018年她與媽媽在台下欣賞爸爸演唱會，到2023年年底，向蕙於爺爺劉禮的喪禮上再次面對大批傳媒追訪，自此劉德華也開始更願意在訪問中提及妻女。

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近年劉德華甚至會在訪問中分享教女兒功課的趣事，他指自己試過忙完工作回家，抽空教女兒功課，但女兒竟連一條簡單題目也不懂做，令他為之氣結，他更對女兒說：「有沒有搞錯啊？都這樣了妳還不懂？」對此華仔自嘲：「我是好爸爸都頂不住！」足見父女互動溫馨。

劉德華女兒｜校內直呼：我爸爸是劉德華！

除了爆女兒不懂做功課，近日劉德華為新戲《獵金·遊戲》宣傳受訪，再罕有爆女兒料，他透露向蕙在學校「炫父」，向同學介紹自己：「我爸爸是劉德華！」但女兒的同學都不相信，但向蕙並沒有要求爸爸現身說法，此舉獲網民大讚很懂事和乖女。劉德華還表示，向蕙一直為父親的身份感到自豪。

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劉德華女兒｜劉向蕙去年底現身睇騷愈大愈清秀

向蕙對上一次露面是去年底現身欣賞爸爸在香港舉行的演唱會，雖然當時向蕙戴上口罩，但仍能看得出盡得父母真傳，雙眼圓碌碌十分有神，而且愈大愈清秀，留有一把烏黑長秀髮，眉宇間跟爸爸十分相似。

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