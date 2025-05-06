YouTube新方案｜香港市場有份率先體驗！　YouTube測試全新雙人訂閱方案

YouTube早前宣布香港區YouTube Premium 訂閱費用全面上調，其中家庭會員計劃更由原本的$138加至$208，加幅高達50%，令不少人哀嚎，也讓不少人放棄原有會藉。為了保住YouTube Premium會員，YouTube近日就開始測試推行新的YouTube Premium「雙人訂閱方案」，讓兩名使用者以較低價格共享訂閱服務。

YouTube加價｜香港YouTube Premium又加價 加幅竟高達50%？

創作者注意｜YouTube宣布新規定 改變短影片Shorts觀看次數計算方式

綜合外媒報道，YouTube目前正在印度、法國、香港和台灣等地，測試全新的 YouTube Premium「雙人訂閱方案」。YouTube發言人證實，這項新方案正在試行，目的是「為Premium訂閱用戶提供多不同的選擇，包括允許兩位用戶共同訂閱、共享權益的雙人方案」。

目前香港部分用戶可選擇訂閱相關雙人訂閱方案，費用為每月$168。至於其他方案現時的價錢，分別為：個人會員$88、學生會員為$58、家庭會員計畫則為$208。

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