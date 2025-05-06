  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 12:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

YouTube新方案｜香港市場有份率先體驗！　YouTube測試全新雙人訂閱方案

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

YouTube早前宣布香港區YouTube Premium 訂閱費用全面上調，其中家庭會員計劃更由原本的$138加至$208，加幅高達50%，令不少人哀嚎，也讓不少人放棄原有會藉。為了保住YouTube Premium會員，YouTube近日就開始測試推行新的YouTube Premium「雙人訂閱方案」，讓兩名使用者以較低價格共享訂閱服務。

YouTube加價｜香港YouTube Premium又加價　加幅竟高達50%？

創作者注意｜YouTube宣布新規定　改變短影片Shorts觀看次數計算方式

綜合外媒報道，YouTube目前正在印度、法國、香港和台灣等地，測試全新的 YouTube Premium「雙人訂閱方案」。YouTube發言人證實，這項新方案正在試行，目的是「為Premium訂閱用戶提供多不同的選擇，包括允許兩位用戶共同訂閱、共享權益的雙人方案」。

目前香港部分用戶可選擇訂閱相關雙人訂閱方案，費用為每月$168。至於其他方案現時的價錢，分別為：個人會員$88、學生會員為$58、家庭會員計畫則為$208。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高

相關文章

Skype淘汰｜Skype今正式終止服務　一文看清轉移Teams+備份聊天記錄方法
16:26 2025/05/05
Skype淘汰｜Skype今正式終止服務　一文看清轉移Teams+備份聊天記錄方法
NotebookLM｜Google AI筆記神器新增Mind Map功能　Gemini 2.5 Pro推動支援更多語言
18:48 2025/04/30
NotebookLM｜Google AI筆記神器新增Mind Map功能　Gemini 2.5 Pro推動支援更多語言

你可能感興趣

Skype淘汰｜Skype今正式終止服務　一文看清轉移Teams+備份聊天記錄方法
16:26 2025/05/05
Skype淘汰｜Skype今正式終止服務　一文看清轉移Teams+備份聊天記錄方法
NotebookLM｜Google AI筆記神器新增Mind Map功能　Gemini 2.5 Pro推動支援更多語言
18:48 2025/04/30
NotebookLM｜Google AI筆記神器新增Mind Map功能　Gemini 2.5 Pro推動支援更多語言
YouTube 服務 品牌 著數優惠 網上購物 時裝服飾 市場拓展 手機Apps 科技產品 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
許瑋甯懷孕︱《不夠善良的我們》許瑋甯「成功造人」　懷孕4個月「升呢」做媽媽
急症室最長等候時間（05月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間04:05）
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授