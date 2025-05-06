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名人母校｜Anson Lo返母校保良局羅傑承（一九八三）中學緬懷　Band1英中近半畢業生升讀本地主要大學

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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Anson Lo特意返回母校保良局羅傑承（一九八三）中學緬懷。

保良局羅傑承（一九八三）中學/盧瀚霆/母校】即將迎接30歲的男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）正忙於各項工作，近日趁空餘時間特意返回母校、Band1英中保良局羅傑承（一九八三）中學緬懷。他坦言，長大後工作需要解決不同的生活問題，「懷念中學時能夠簡單的學習，純粹的玩耍」，勉勵公眾及學弟、學妹珍惜唸中學的簡單的生活時光。

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Anson Lo母校｜感慨工作壓力大　懷念中學生活

Anson Lo昨日（5日）在社交平台，上載數張在母校門前的留影，提到猶記得以前中學時期，每當面對學業、朋輩壓力時，恨不得盡快離開學校，不過，踏足社會後，需要解決工作、生活等問題，「反而懷念中學時能夠簡單的學習，純粹的玩耍」。他更一時感觸指，無論發生任何事情，永遠會有學校保護、家人支持。

從上載的圖片可見，Anson Lo僅在母校前拍照未有入校內，而在校門外的他，猶如時光倒流，顯得一臉孩子氣，更做出不同的萌樣。他又藉以抒壓表示，大家總是忘記「活在當下」，不太習慣去珍惜自己擁有的「幸福」，「昔日的歲月往往感覺較容易過，別人的生活往往感覺輕鬆得多」。他又提醒自己及大眾要學習好好愛自己，愛自己的所有，離開母校前和學弟打招呼後便匆匆上車。

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Anson Lo母校｜近半畢業生入讀本港主要大學

位於青衣長康邨的保良局羅傑承（一九八三）中學，創校於1984年，屬於荃灣區及離島區的資助英文中學。原稱「保良局八三年總理中學」，於2011年獲本港企業家羅傑承捐款，並為校名進行命名儀式。該校在TOPick最新全港中學排名2025中位列百大學校之一，根據學校2024年的簡介，去年DSE學生平均合格率高達98.9%，在大學聯招成功率有74.4%，46%畢業生更順利入讀本港主要的大學，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學等。

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羅傑承中學不單學術非凡，在體育、創科、藝術等方面均有卓越的成就，包括在機械人大賽、創意思維比賽、各管弦學團、沙漠排球賽，都在學界獲得冠軍及優秀的獎項。

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除Anson Lo外，該校亦培育出不少名人校友，包括校友兼羅傑承中學創校校長、前拔萃男書院校長、賽馬會體藝中學創校校長張灼祥，以及新聞主播黃珊、香港小姐季軍林莉、前英文科補習名師范浩揚（K.Oten）等。

保良局羅傑承（一九八三）中學亦有前拔萃男書院校長張灼祥、新聞主播黃珊、香港小姐季軍林莉等名人校友。（香港經濟日報資料圖片）

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