公屋申請｜港島家庭排公屋8年首派青衣長康邨　原想放棄1原因接受

【公屋輪候/公屋申請/派樓】公屋輪候時間長，想獲派心儀單位更是睇彩數。有網民發文，指本身居住港島，輪候2人公屋8年，近日收信首派青衣長康邨，原本打算想放棄，等待二派，但見不少申請者最近都被派東涌，「仲要山旮旯」，於是最終決定接受首派。

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公屋申請｜2人家庭首派青衣長康邨

該名網民於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」，指本身居住港島，輪候擴展市區2人公屋單位約8年，今年4月收信，首派青衣長康邨。樓主表示一度打算等待二派，但眼見不少申請者近日都獲派東涌，位置較偏遠，最終決定接受首派，「的起心肝，一於去青衣，終於畢業啦，祝各位好運」。

▲ 青衣長康邨。（經濟日報資料圖片）

公屋申請｜網民：青衣生活便利

帖文引起網民熱議，不少人都恭喜樓主，並留言表示，「去青衣點都好過去東涌，始終青衣已經發展咗咁多年，配套好好多」、「青衣住落唔錯」、「青衣好住，生活便利」。不過亦有網民認為東涌較好，「青衣表面上好，但每次出門大部份都轉坐巴士及小巴去地鐵站，東涌29年會開延長線，到時你就知邊區係山旮旯」。

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