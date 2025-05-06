黃鳳嫺離任｜消委會總幹事黃鳳嫺上任逾12年　稱適當時候放下重任

消委會今日（6日）宣布，總幹事黃鳳嫺將於今日約滿後離任，消委會已展開下任總幹事的公開招聘工作，將適時公布遴選結果，其間該職位將由現任副總幹事何應富署任。

消委會指，黃鳳嫺2012年加入消委會出任總幹事至今，一直致力履行消委會的法定職能，促進及保障消費者的權益。在她的領導下，消委會全面數碼化，讓消委會在數碼經濟時代能夠與時並進，並以前瞻性態度處理當前複雜多變的消費環境，消委會主席陳錦榮表示，衷心感謝黃鳳嫺對消委會所作出的重大貢獻，並祝願她在日後的發展同樣成功。

黃鳳嫺回應指，過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份。在任期內，她與各持份者，特別是消委會的團隊，緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰。她同時認為，這是一次寶貴的個人學習過程，讓自己從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，表示每一天都充滿意義和成就感。

隨著消委會50周年慶典的結束，以及未來3年策略計劃準備就緒，黃鳳嫺認為，是適當時候放下重任，在未來數月稍作休息。她對各持份者的信任和支持深表感謝，特別是委員會和各位同事，亦期望與他們保持聯繫，又祝願消委會繼續發光發熱，貫徹50周年的主題精神「精明消費，燃亮經濟」。

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