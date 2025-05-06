  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 17:45

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

免費內地電話卡︱AlipayHK免費送內地電話卡！　包¥100儲值額簡單1招即領取

休閒消費

撰文： 精明靚媽

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

AlipayHK免費送內地電話卡！包¥100儲值額簡單1招即領取。

【支付寶/Alipay/免費電話卡】不少人北上都會使用內地電話卡，方便叫車、找餐廳。AlipayHK（支付寶香港）免費派發內地電話卡，只需要在手機APP內完成登記，即可免費領取附有¥100儲值額的中國聯通內地電話卡！即睇換領方法！

免費內地電話卡︱AlipayHK免費派內地電話卡

AlipayHK（支付寶香港）再度免費派發內地電話卡，持有回鄉證的港人只需要於APP內完成簡單的登記，便可領取中國聯通電話上網卡。該電話是由中國聯通推出的「廣東聯通流量王白銀版電話」，附有¥100儲值額，用作月費扣減。點擊大圖即睇領取方法：

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

免費內地電話卡︱國家補貼買手機家電 最高享¥2000優惠

內地商務部於今年推出¥2000折扣券家電/手機補貼，持有回鄉證之港澳居民亦可享有該優惠，只需要有齊內地電話號碼、內地銀行卡或信用卡及回鄉證資料，於「雲閃付」手機App內完成登記，即可領取。

點擊圖片放大
+4
+3

延伸閱讀：國家補貼︱港人持回鄉證經「雲閃付」買家電/手機　領取最多享¥2000折扣券【附教學】

更多相關報道：

結業潮｜大角咀排隊名店「大丸拉麵」結業　店主因身體問題休息

靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸 合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

母親節2025｜富豪香港酒店新推早午自助餐　望海景試勻魚子醬+龍蝦湯+Gelato雪糕+任飲酒水
今日 14:49
母親節2025｜富豪香港酒店新推早午自助餐　望海景試勻魚子醬+龍蝦湯+Gelato雪糕+任飲酒水
港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？
16:12 2025/04/30
港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
14:20 2025/04/25
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
結業潮｜Donki首家本地分店結業　小西灣店5月底執笠低至五折清貨
18:05 2025/04/28
結業潮｜Donki首家本地分店結業　小西灣店5月底執笠低至五折清貨
母親節2025｜母親節自助晚餐與媽媽共享甜蜜時光　爵士樂早午餐與花藝盛宴各有特色
12:49 2025/05/01
母親節2025｜母親節自助晚餐與媽媽共享甜蜜時光　爵士樂早午餐與花藝盛宴各有特色
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味
16:54 2025/04/29
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味

你可能感興趣

母親節2025｜富豪香港酒店新推早午自助餐　望海景試勻魚子醬+龍蝦湯+Gelato雪糕+任飲酒水
今日 14:49
母親節2025｜富豪香港酒店新推早午自助餐　望海景試勻魚子醬+龍蝦湯+Gelato雪糕+任飲酒水
港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？
16:12 2025/04/30
港航行李新制｜香港航空新制經濟艙包23kg行李　暑假飛東京來回$2,000有找？
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
14:20 2025/04/25
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
著數優惠 支付寶 回鄉證 家電 補貼

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢