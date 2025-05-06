免費內地電話卡︱AlipayHK免費送內地電話卡！　包¥100儲值額簡單1招即領取

【支付寶/Alipay/免費電話卡】不少人北上都會使用內地電話卡，方便叫車、找餐廳。AlipayHK（支付寶香港）免費派發內地電話卡，只需要在手機APP內完成登記，即可免費領取附有¥100儲值額的中國聯通內地電話卡！即睇換領方法！

免費內地電話卡︱AlipayHK免費派內地電話卡

AlipayHK（支付寶香港）再度免費派發內地電話卡，持有回鄉證的港人只需要於APP內完成簡單的登記，便可領取中國聯通電話上網卡。該電話是由中國聯通推出的「廣東聯通流量王白銀版電話」，附有¥100儲值額，用作月費扣減。點擊大圖即睇領取方法：

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免費內地電話卡︱國家補貼買手機家電 最高享¥2000優惠

內地商務部於今年推出¥2000折扣券家電/手機補貼，持有回鄉證之港澳居民亦可享有該優惠，只需要有齊內地電話號碼、內地銀行卡或信用卡及回鄉證資料，於「雲閃付」手機App內完成登記，即可領取。

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延伸閱讀：國家補貼︱港人持回鄉證經「雲閃付」買家電/手機 領取最多享¥2000折扣券【附教學】

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