教評經脈｜金錢村何東學校校長走訪杭州　驚嘆內地AI滲透教育望本港能借鑒發展

【教評經脈/金錢村何東學校】二月下旬，筆者首次到訪杭州。這座城市自古以來一直被譽為是美麗的地方，展現她獨特的魅力，漫步在西湖邊，古樸的園林、蜿蜒曲折的石徑，及瀰漫的詩情畫意讓人彷彿穿越了時空，心靈得到滋潤! 與此同時，現代化的科技元素也在這裡蓬勃發展，無論是智慧交通、無人配送，還是數字經濟的快速擴散，都讓人驚嘆於城市治理和科技應用的高度整合。真是知識理性與情感交融的體驗旅程!

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金錢村何東學校｜香港可借鑒內地AI教育實踐

在浙江大學的AI講座上，教授深入講解如何利用機器學習、知識圖譜、自然語言處理以及機器人與智慧控制等前沿技術，促進教育核心業務的自動化與智慧化。相信這不但有助於提高教師辦事效率，也可大提升學生的學習體驗!

教育作為孩子成長發展的基石，正向價值觀的培育、知性的培育尤其重要。隨著科技的不斷突破，AI正逐步滲透到教育的各個領域，中國教育部更宣布計劃，在2030年前將AI教育正式納入中小學課程。隨著全球科技的進步，香港作為一個國際大都市，可借鑒內地在AI教育實踐中的先進經驗，逐步推動AI與STEAM領域的深度融合。

無論是在中小學推動基礎AI教育，還是高等教育領域加強跨學科研究，未來香港都能從中受益，學生長大後亦能在生活上學以致用，迎接未來劃時代的新挑戰!

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金錢村何東學校｜重視孩子身心靈健康 熱心專業的教育伙伴

是次參訪讓筆者意識到，良好的教育，必須顧及重視孩子身心靈健康! 此外，將先進技術與教育實際結合起來，能培養出具有創新能力、國際視野和實踐精神的新時代人才。不能不提，感恩金錢村何東學校有一群願意付出、熱心教育的伙伴! 彼此支持分享…… 杭州之行，不亦樂乎!

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