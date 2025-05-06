  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 14:12

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Pride Month｜Apple推全新2025 Pride Collection系列　即日起開放訂購

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

「國際同志驕傲月（Pride Month）」即將到來，為了慶祝Pride Month，Apple最新宣布推出全新2025 Pride Collection系列，包括：Apple Watch Pride Edition運動錶帶、錶面，以及iPhone和iPad背景圖片。

蘋果WWDC｜Apple開發者大會6月舉行　預告標誌暗藏哪些玄機？

蘋果AI｜Apple Intelligence功能延遲登場　蘋果被指控以虛假廣告作宣傳

今次登場的各款Pride Edition運動錶帶，均採用形狀與大小各異的彩虹條紋拼接設計，以人手逐一將鮮艷條紋組裝壓製。每一條錶帶因而獨一無二，反映LGBTQ+社群中每一人的獨特個性。

Pride Edition運動錶帶備有40毫米、42毫米或46毫米尺寸；以及S/M或M/L長度可供選擇。錶帶即日起於官網apple.com/hk及Apple Store app供用户訂購；下星期起，將於Apple Store零售店發售，售價為$379；錶帶亦將經 Apple 授權經銷商發售。

同時，全新的Pride Harmony錶面，可與iPhone、iPad背景圖片設計相互呼應。類比錶面呈現大膽且獨立的彩虹條紋，用家抬起手腕查看時間，條紋更會依序動態變化，在屏幕幕上組成大型的時刻數字。iPhone和iPad的背景圖片，則會隨著使用者移動裝置、鎖定或解鎖時變換色彩的位置。

Pride Harmony 錶面與 iPhone 和 iPad 背景圖片將隨 watchOS 11.5、iOS 18.5 與 iPadOS 18.5 的後續軟件更新一同推出。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高

相關文章

Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
10:00 2025/03/11
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
蘋果MacBook Air｜Apple 新 M4芯片 MacBook Air　多顏色選擇售7,999元起
00:33 2025/03/06
蘋果MacBook Air｜Apple 新 M4芯片 MacBook Air　多顏色選擇售7,999元起
蘋果iPhone｜Apple 推出搭載 A18 芯片 iPhone 16e 　支援 Apple Intelligence 2 月 21 日 開訂
01:13 2025/02/20
蘋果iPhone｜Apple 推出搭載 A18 芯片 iPhone 16e 　支援 Apple Intelligence 2 月 21 日 開訂

你可能感興趣

Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
10:00 2025/03/11
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
蘋果MacBook Air｜Apple 新 M4芯片 MacBook Air　多顏色選擇售7,999元起
00:33 2025/03/06
蘋果MacBook Air｜Apple 新 M4芯片 MacBook Air　多顏色選擇售7,999元起
蘋果iPhone｜Apple 推出搭載 A18 芯片 iPhone 16e 　支援 Apple Intelligence 2 月 21 日 開訂
01:13 2025/02/20
蘋果iPhone｜Apple 推出搭載 A18 芯片 iPhone 16e 　支援 Apple Intelligence 2 月 21 日 開訂
Apple 網上購物 時裝服飾 家具 家品 家電 科技產品 watchOS 移動裝置 iPad

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢