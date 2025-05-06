Pride Month｜Apple推全新2025 Pride Collection系列　即日起開放訂購

「國際同志驕傲月（Pride Month）」即將到來，為了慶祝Pride Month，Apple最新宣布推出全新2025 Pride Collection系列，包括：Apple Watch Pride Edition運動錶帶、錶面，以及iPhone和iPad背景圖片。

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今次登場的各款Pride Edition運動錶帶，均採用形狀與大小各異的彩虹條紋拼接設計，以人手逐一將鮮艷條紋組裝壓製。每一條錶帶因而獨一無二，反映LGBTQ+社群中每一人的獨特個性。

Pride Edition運動錶帶備有40毫米、42毫米或46毫米尺寸；以及S/M或M/L長度可供選擇。錶帶即日起於官網apple.com/hk及Apple Store app供用户訂購；下星期起，將於Apple Store零售店發售，售價為$379；錶帶亦將經 Apple 授權經銷商發售。

同時，全新的Pride Harmony錶面，可與iPhone、iPad背景圖片設計相互呼應。類比錶面呈現大膽且獨立的彩虹條紋，用家抬起手腕查看時間，條紋更會依序動態變化，在屏幕幕上組成大型的時刻數字。iPhone和iPad的背景圖片，則會隨著使用者移動裝置、鎖定或解鎖時變換色彩的位置。

Pride Harmony 錶面與 iPhone 和 iPad 背景圖片將隨 watchOS 11.5、iOS 18.5 與 iPadOS 18.5 的後續軟件更新一同推出。

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