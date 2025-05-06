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長洲太平清醮｜4萬遊客到訪長洲觀賞飄色巡遊　區議員倡推出「跳島遊」

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

離島區議員郭慧文表示，今年長洲氣氛非常熱鬧，約有 4 萬人到訪。（陳靜儀攝）

適逢佛誕及五一黃金周假期，不少旅客趁太平清醮期間到長洲遊覽，觀看飄色巡遊及搶包山。離島區議員郭慧文表示，今年長洲氣氛非常熱鬧，約有 4 萬人到訪，島上酒店和度假屋的訂房率更高達 100%。

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郭慧文今早（6日）在電台節目指表示，在5月1日至5月4日期間，平均每日約有 3 萬多人到訪長洲，昨日（5日）的飄色巡遊更吸引多達4萬多人觀看。她指，近年不乏國內和外籍遊客，過往主要到長洲品嚐小食，吃大魚蛋、芒果糯米糍等，但留意到旅客現在喜歡深度旅遊，跟隨社交媒體如小紅書推薦的地方打卡和消費，例如到海邊拍照、特色商店、看日落等，喜歡探索不同的角落。

郭慧文透露，正構思研究利用橫渡或街渡「跳島遊」，有來往長洲及南丫島的街渡，方便旅客到不同島嶼遊玩，吸引更多遊客留港旅遊，刺激香港經濟。

郭慧文又指，適逢內地五一黃金周，不少旅客在長洲過夜，酒店及度假屋的訂房情況理想，5月1日長洲酒店房間的預訂率達96%，而5月2日至昨日則高達100%，連帶食肆及售賣紀念品的零售店，各出奇謀吸客下，營業額亦不錯。

郭錦記餅店董事郭宇鈿在同一節目表示，今年平安包銷情理想，整體生意額比去年同期有1至2成升幅；若單計長洲本土約售出6萬個，與去年相若。他指，光顧該店的客路分3類，包括佔最多的本地老主顧，其次是本地旅客和黃金周內地客人，平均每人消費約300至400元。

郭宇鈿指，為了應付太平清醮期間營業，早在半個月至一個月前已經準備，包括準備原材料和麵粉，另要亦有額外聘請師傅及員工幫手。

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