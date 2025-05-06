母親節優惠2025｜奇華餅家全線八折優惠　門市網店同步滿額免費送貨

【母親節優惠/奇華】母親節即將來臨，奇華餅家特別推出母親節限定八折優惠，更精心打造「母親節禮盒」，匯聚多款精緻小食，即睇詳情！

母親節專屬八折優惠 門市網店同步

顧客於5月11日在奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店購買任何產品均可享母親節限定「八折優惠」，包括嫁喜餅咭、粽券及現金禮券 （迪士尼系列產品及五月粽推廣優惠除外）。此外，凡於奇華網店購物折扣後滿港幣380元正，提供免費本地送貨服務。

▲ 母親節將至，奇華餅家特別推出八折優惠，更精心設計「母親節禮盒」，以精緻小食傳遞愛意！

節日限定「母親節禮盒」 以花傳情 滿載細膩心意

奇華餅家同時推出以花形造型設計的節日限定「母親節禮盒」，配有小花圖案造型的圓形「朱古力牛油曲奇」、印有“LOVE”字樣的心形「士多啤梨牛油曲奇」、香口鬆化的「紫薯曲奇」，以及輕盈可口的「蛋白杏仁趣寶」。

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母親節禮盒

紫薯曲奇 (6件)

士多啤梨牛油曲奇 (3件)

朱古力牛油曲奇 (6件)

蛋白杏仁趣寶 (5件)

售價：港幣98元正 / 澳門幣 103元正

奇華Fans會員優惠價：港幣78元正 (香港國際機場分店及奇華網店除外)

銷售點：奇華餅家全線分店及奇華網店

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