  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 17:45

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜女子糖尿病纏身30年　醫生揭2類水果是元兇　靠這招1個月逆轉病情

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【糖尿病／血糖／飲食／水果】吃錯食物恐會影響病情！台灣一名70歲婦人患有30年糖尿病史，多年來服藥兼戒碳水，血糖仍一直持續飆升。醫生了解後，發現病情與患者每日食用2類水果極為關鍵，經調整後，成功在1個月內逆轉病情、停用胰島素。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

台灣新陳代謝科醫生謝明蓁早前於Facebook專頁分享上述個案，指台灣一名70歲婦人罹患遺傳性第二型糖尿病長達30年，即使每日服用3種降血糖藥、施打2劑長效胰島素，並嚴格戒除碳水化合物，血糖仍超標達10%，相較正常值為7%以下高出許多。

謝醫生以「連續血糖監測」追蹤後，發現患者每日食用的番石榴及聖女小番茄後，血糖值便會從基準線飆升，甚至高達250mg/dL。患者透露指，過去她以為只要不吃澱粉或碳水化合物食物就會降血糖，忽略水果中的天然糖分仍可能刺激血糖波動。

糖尿病｜連續監測揭飲食盲點　1個月擺脫胰島素

患者事後根據監測數據了解血糖波動情況，在醫生指導下調整飲食及運動策略，成功於1個月後令血糖回到正常範圍。

謝明蓁強調，糖尿病患者不需完全戒除澱粉，重點在於「選擇低升糖指數（GI）食物」與「份量控制」。連續血糖監測技術能即時反映飲食、運動對血糖的影響，協助患者找出個人化地雷食物，搭配均衡飲食與運動，可有效降低併發症風險。

糖尿病飲食關鍵原則

點擊圖片放大
+4
+3

 

  • 碳水化合物：將精緻澱粉改為糙米或五穀等，原形食物澱粉例如南瓜、蕃薯等仍可食用，但要控制份量。
  • 蛋白質：多食用優質原型蛋白質，例如豆腐、魚肉、雞肉、白肉等。
  • 水果：多吃蔬菜及喝水。

糖尿病｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

點擊圖片放大
+6
+5

降血糖｜5招快速降血糖

  • 選擇原型食物
  • 減少攝取精緻碳水化合物
  • 注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物
  • 恆常運動、紓壓減少壓力
  • 調整生活型態，早睡早起

糖尿病｜糖尿病8大症狀

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：Facebook@中國醫藥大學新竹附設醫院

相關內容

長壽飲食｜食無定時易罹糖尿病兼中風 醫揭早晚黃金用餐時間 要長壽勿戒1元素

脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝 睡前飲1種奶增患糖尿病風險

糖尿病飲食丨醫生揭「1類食物」吃起來不甜 多吃卻增患糖尿病風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

糖尿病飲食｜飯前飲X杯水3個月可瘦近10磅　日醫推薦水中加1物助降血糖【附11種糖尿病患飲品宜忌】
17:52 2025/03/14
糖尿病飲食｜飯前飲X杯水3個月可瘦近10磅　日醫推薦水中加1物助降血糖【附11種糖尿病患飲品宜忌】
噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病
17:03 2025/03/21
噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病
早餐陷阱丨女子一日只吃2餐早餐1配搭竟致糖尿病前期　5招改善糖尿病只需3個月
18:28 2025/03/25
早餐陷阱丨女子一日只吃2餐早餐1配搭竟致糖尿病前期　5招改善糖尿病只需3個月

你可能感興趣

糖尿病飲食｜飯前飲X杯水3個月可瘦近10磅　日醫推薦水中加1物助降血糖【附11種糖尿病患飲品宜忌】
17:52 2025/03/14
糖尿病飲食｜飯前飲X杯水3個月可瘦近10磅　日醫推薦水中加1物助降血糖【附11種糖尿病患飲品宜忌】
噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病
17:03 2025/03/21
噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病
早餐陷阱丨女子一日只吃2餐早餐1配搭竟致糖尿病前期　5招改善糖尿病只需3個月
18:28 2025/03/25
早餐陷阱丨女子一日只吃2餐早餐1配搭竟致糖尿病前期　5招改善糖尿病只需3個月
健康問題 運動 養生 高血脂 蛋白質 醫生 糖尿病 糖分

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢