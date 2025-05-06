糖尿病｜女子糖尿病纏身30年　醫生揭2類水果是元兇　靠這招1個月逆轉病情

【糖尿病／血糖／飲食／水果】吃錯食物恐會影響病情！台灣一名70歲婦人患有30年糖尿病史，多年來服藥兼戒碳水，血糖仍一直持續飆升。醫生了解後，發現病情與患者每日食用2類水果極為關鍵，經調整後，成功在1個月內逆轉病情、停用胰島素。

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台灣新陳代謝科醫生謝明蓁早前於Facebook專頁分享上述個案，指台灣一名70歲婦人罹患遺傳性第二型糖尿病長達30年，即使每日服用3種降血糖藥、施打2劑長效胰島素，並嚴格戒除碳水化合物，血糖仍超標達10%，相較正常值為7%以下高出許多。

謝醫生以「連續血糖監測」追蹤後，發現患者每日食用的番石榴及聖女小番茄後，血糖值便會從基準線飆升，甚至高達250mg/dL。患者透露指，過去她以為只要不吃澱粉或碳水化合物食物就會降血糖，忽略水果中的天然糖分仍可能刺激血糖波動。

糖尿病｜連續監測揭飲食盲點 1個月擺脫胰島素

患者事後根據監測數據了解血糖波動情況，在醫生指導下調整飲食及運動策略，成功於1個月後令血糖回到正常範圍。

謝明蓁強調，糖尿病患者不需完全戒除澱粉，重點在於「選擇低升糖指數（GI）食物」與「份量控制」。連續血糖監測技術能即時反映飲食、運動對血糖的影響，協助患者找出個人化地雷食物，搭配均衡飲食與運動，可有效降低併發症風險。

糖尿病飲食關鍵原則

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碳水化合物： 將精緻澱粉改為糙米或五穀等，原形食物澱粉例如南瓜、蕃薯等仍可食用，但要控制份量。

將精緻澱粉改為糙米或五穀等，原形食物澱粉例如南瓜、蕃薯等仍可食用，但要控制份量。 蛋白質： 多食用優質原型蛋白質，例如豆腐、魚肉、雞肉、白肉等。

多食用優質原型蛋白質，例如豆腐、魚肉、雞肉、白肉等。 水果：多吃蔬菜及喝水。

糖尿病｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

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降血糖｜5招快速降血糖

選擇原型食物

減少攝取精緻碳水化合物

注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物

恆常運動、紓壓減少壓力

調整生活型態，早睡早起

糖尿病｜糖尿病8大症狀

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資料來源：Facebook@中國醫藥大學新竹附設醫院

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