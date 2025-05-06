星二代興趣班｜吳文忻陪兩女出戰ACE演藝模特大賽　徐榮女兒愛跳Kpop興趣多獲爸爸花200萬栽培

【吳文忻/吳忻熹/徐榮】患上乳癌第四期的吳文忻（現名：吳忻熹）近日積極抗癌，並繼續支持兩位女兒追夢，其兩位小千金陳芊彤（Scarlet）及陳施辰（Season）喜愛K-pop，吳文忻更安排兩女入讀YS韓國偶像學院香港分校，日前更陪伴女兒出戰ACE演藝模特大賽初賽，同場還有徐榮的女兒「包包」徐心怡。

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《ACETALENT演藝模特大賽》Junior組別早前舉行首輪初賽，勝出者將赴韓國參加亞洲區舞台表演，除了吳文忻兩名愛女，徐榮9歲幼女「包包」徐心怡也是其中一名參賽者，當天包包跟三名女同學一齊表演跳舞，校方於社交網上載比賽片段，更以「MINI BLACKPINK」來形容她們，當天包包更大打側手翻，非常厲害。

▲ 吳文忻跟兩位女兒Scarlet及Season。（被訪者提供）

吳文忻女兒｜鼓勵從容面對比賽

抱病在身的吳文忻親身陪兩女比賽，原來當日兩女兒的造型、化妝和髮型均由她一手包辦，吳文忻接受TVB娛樂台訪問時說：「其實我今朝已經跟她們說，別當這場是比賽，總之你們要enjoy，當你享受舞台時自然會變得輕鬆，上到台可以望遠一點，若有spotlight，望著它就更好，總之望著spotlight，心裡想著I am the best on the stage，那種態度和信心已經幫你一大半了。」

至於將來會否希望女兒加入娛圈，吳文忻表示交由她們自己決定，問到會否步她後塵選港姐？她笑言選港姐不合時宜，反而愛女們提過將來想當演員或歌手。

說到抗病進展，由於化療令白血球指數下跌，所以吳文忻被迫要停止打化療針，不過她強調整體感覺有好轉，連坐骨神經痛也得到舒緩。

另外，吳文忻透露七月份將推出半自傳書籍，更邀請了偶像鄭秀文為新書寫序，她說：「她極速地應承我，翌日已寫好個序給我，那一下好感動，好感激她。」文忻續說好想跟Sammi見面，但笑言自己有點怕醜，故未有主動邀約對方。

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吳文忻女兒｜大女歌藝媲美IU

吳文忻兩位女兒就讀於聖士提反書院附屬小學，Scarlet和Season可謂文武雙全，經常在校內比賽和運動會中獲獎。大女兒Scarlet是交響樂團和合唱團的成員，她在7歲時被看中與祖父吳朱榮合作演微電影，Scarlet憑可愛外貌和出色演技贏得了不少讚譽。

Scarlet歌技了得，YS香港分校曾上載Scarlet的上課片段，只見她連飆3段高音，讓網民為之側目，多年前韓國唱作小天后IU推出《Good Day》一舉成名，當中的3段高音令人難忘，Scarlet被指歌藝媲美IU。

徐榮女兒｜「歌迷會會長」徐榮讚包包有型

至於徐榮亦到場為阿女包包打氣，受訪時他笑稱是包包的歌迷會榮譽會長，更大讚包包：「一班小朋友都努力練習舞步，我有去觀看過，當她集中去做一件事時，感覺幾有型。」

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徐榮女兒｜花200萬栽培幼女包包

徐榮自揭於子女教育和興趣班方面花近500萬元，花在幼女包包身上也逾200萬元，徐榮表示「包包」入讀YS近一年多，舞技進步不少，亦比從前有禮貌和紀律。

徐榮幼女包包出世未夠3個月已亮相幕前，當年包包客串《愛．回家》飾演「馬家好」一角，其後徐榮不時父女檔出席活動兼拍廣告。

此外包包就讀的挪威國際學校（NIS）位處大埔，該校採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習以及重創意，學生5歲起上普通話課。於2024至25學年，小學部的全年學費分別為$126,800元，分10期繳交，相對其他國際學校低廉，家長較容易負擔。

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