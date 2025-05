星二代興趣班｜吳文忻陪兩女出戰ACE演藝模特大賽　徐榮女兒愛跳Kpop興趣多獲爸爸花200萬栽培

【吳文忻/吳忻熹/徐榮】患上乳癌第四期的吳文忻(現名:吳忻熹)近日積極抗癌,並繼續支持兩位女兒追夢,其兩位小千金陳芊彤(Scarlet)及陳施辰(Season)喜愛K-pop,吳文忻更安排兩女入讀YS韓國偶像學院香港分校,日前更陪伴女兒出戰ACE演藝模特大賽初賽,同場還有徐榮的女兒「包包」徐心怡。

最新影片:

《ACETALENT演藝模特大賽》Junior組別早前舉行首輪初賽,勝出者將赴韓國參加亞洲區舞台表演,除了吳文忻兩名愛女,徐榮9歲幼女「包包」徐心怡也是其中一名參賽者,當天包包跟三名女同學一齊表演跳舞,校方於社交網上載比賽片段,更以「MINI BLACKPINK」來形容她們,當天包包更大打側手翻,非常厲害。

▲ 吳文忻跟兩位女兒Scarlet及Season。(被訪者提供)

吳文忻女兒|鼓勵從容面對比賽

抱病在身的吳文忻親身陪兩女比賽,原來當日兩女兒的造型、化妝和髮型均由她一手包辦,吳文忻接受TVB娛樂台訪問時說:「其實我今朝已經跟她們說,別當這場是比賽,總之你們要enjoy,當你享受舞台時自然會變得輕鬆,上到台可以望遠一點,若有spotlight,望著它就更好,總之望著spotlight,心裡想著I am the best on the stage,那種態度和信心已經幫你一大半了。」

至於將來會否希望女兒加入娛圈,吳文忻表示交由她們自己決定,問到會否步她後塵選港姐?她笑言選港姐不合時宜,反而愛女們提過將來想當演員或歌手。

說到抗病進展,由於化療令白血球指數下跌,所以吳文忻被迫要停止打化療針,不過她強調整體感覺有好轉,連坐骨神經痛也得到舒緩。

另外,吳文忻透露七月份將推出半自傳書籍,更邀請了偶像鄭秀文為新書寫序,她說:「她極速地應承我,翌日已寫好個序給我,那一下好感動,好感激她。」文忻續說好想跟Sammi見面,但笑言自己有點怕醜,故未有主動邀約對方。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

吳文忻女兒|大女歌藝媲美IU

吳文忻兩位女兒就讀於聖士提反書院附屬小學,Scarlet和Season可謂文武雙全,經常在校內比賽和運動會中獲獎。大女兒Scarlet是交響樂團和合唱團的成員,她在7歲時被看中與祖父吳朱榮合作演微電影,Scarlet憑可愛外貌和出色演技贏得了不少讚譽。

Scarlet歌技了得,YS香港分校曾上載Scarlet的上課片段,只見她連飆3段高音,讓網民為之側目,多年前韓國唱作小天后IU推出《Good Day》一舉成名,當中的3段高音令人難忘,Scarlet被指歌藝媲美IU。

徐榮女兒|「歌迷會會長」徐榮讚包包有型

至於徐榮亦到場為阿女包包打氣,受訪時他笑稱是包包的歌迷會榮譽會長,更大讚包包:「一班小朋友都努力練習舞步,我有去觀看過,當她集中去做一件事時,感覺幾有型。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

徐榮女兒|花200萬栽培幼女包包

徐榮自揭於子女教育和興趣班方面花近500萬元,花在幼女包包身上也逾200萬元,徐榮表示「包包」入讀YS近一年多,舞技進步不少,亦比從前有禮貌和紀律。

徐榮幼女包包出世未夠3個月已亮相幕前,當年包包客串《愛.回家》飾演「馬家好」一角,其後徐榮不時父女檔出席活動兼拍廣告。

此外包包就讀的挪威國際學校(NIS)位處大埔,該校採用國際小學課程(The International Primary Curriculum, IPC),提倡自主學習以及重創意,學生5歲起上普通話課。於2024至25學年,小學部的全年學費分別為$126,800元,分10期繳交,相對其他國際學校低廉,家長較容易負擔。

相關報道:

吳文忻患癌|吳文忻10歲大女晒「3段式高音」獲封IU2.0 抗癌不忘幫愛女出戰ACE大賽拉票

吳文忻乳癌|吳文忻再度入院貼愛女操刀剃頭片段 患末期乳癌改變心態:決定和癌細胞共存

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】