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經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》　男歌手激罕現身近況曝光

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【我的回憶不是我的／泳兒／海鳴威／合唱／童年回憶】《我的回憶不是我的》當年唱到街知巷聞，近日泳兒與海鳴威相隔16年再次合體，翻唱昔日經典「回憶殺」金曲《老人與海》和《我的回憶不是我的》。兩人罕有同框現身，讓不少粉絲感嘆「回憶返晒嚟」，惟一開口即讓網民大跌眼鏡，兩人外貌更備受熱議。

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泳兒與海鳴威在2009年因一首《我的回憶不是我的》爆紅，當年成為卡拉OK最紅合唱歌。近日，泳兒在其抖音平台上載與海鳴威合唱短片，兩人相隔16年再度翻唱這首經典「回憶殺」歌曲：

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兩人歌聲和外貌皆引起網民熱議。有網民指海鳴威老得太快，而泳兒則保持多年來凍齡美貌。

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泳兒早年曾接受訪問時透露，未有想過這首歌會爆紅，指當時收到歌曲時很趕急就要錄音發行，直言「對件事好冇信心」。可幸的是，歌曲發行後反應出乎意料地好，亦結識到海鳴威，兩人因為這首合唱歌成為朋友至今，感嘆這段友誼非常難得。而海鳴威早已淡出目前多年，最後一次公開亮相已是2016年客串出演《十二道峰味》以服務員身份現身，近年他只會偶爾參加一些公司活動商演或品牌活動。

重溫當年金曲《我的回憶不是我的》

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