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母親節2025｜富豪香港酒店新推早午自助餐　望海景試勻魚子醬+龍蝦湯+Gelato雪糕+任飲酒水

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

富豪香港酒店的Alto88新推出了「意式海鮮早午自助餐」。（圖片由餐廳提供）

【母親節/酒店自助餐/任食】母親節快到！剛好富豪香港酒店的31樓Alto88於5月3日起新推出了「意式海鮮早午自助餐」，客人可以任飲意大利汽餐酒和紅白餐酒、任食ISCREAM Gelato配牛角包窩夫，每2位客人惠顧還可獲贈一份刺身拼盤和一罐魚子醬！母親節當日亦加推特色菜式，如果想和媽媽在寧靜寬敞的環境下，一邊俯瞰海景和高樓，一邊品嚐意式美食，可藉此來試試。

自助餐由頭盤、海鮮以至甜品，均選用優質的意大利進口食材，炮製出創新的菜式。此外，沙律吧提供多款選擇，如羅馬生菜及混合沙律菜、烤蔬菜、牛油果及布拉塔芝士配番茄。更瘋狂是，連吃炒蛋也可加入蟹肉、魚子醬和黑松露，令本身平凡的炒蛋添上奢華風味。

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現場設有即席烹調的美食，包括龍蝦湯、脆烤香草肉眼扒、脆皮豬腩卷、煙肉卡邦尼及意大利風味烤三文魚等，一次過和媽媽體驗不同的意大利菜。為大家推介這早午自助餐的美食：

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雖然食物種類繁多，但也不要吃太飽，因為要「留肚」食甜品！甜品主打栗子三重奏，內裡有栗子果凍、雲呢拿栗子奶油及栗子海綿蛋糕。此外，還有ISCREAM的意大利雪糕(Gelato)，提供多款特色口味如士多啤梨、雲呢拿及朱古力等，再配搭牛角包窩夫(Croffle)，酥脆可口。平時在外面吃一份Croffle配雪糕或者都需要超過$60，可見甜品的性價比高。

更多甜品即睇：

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惠顧這自助餐的女士們可獲贈Rituals指定系列試用裝禮品乙份，數量有限，送完即止！和媽媽吃大餐之後，還可給媽媽小禮物，表心意！

Alto88意式海鮮早午自助餐

供應期：由2025年5月3日起

時間：上午11時30分至下午2時30分（星期六、日及指定假期）

價目：成人港幣568元／位，小童港幣428元/位（另加一服務費）

地址：香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店31樓

電話：28371799

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